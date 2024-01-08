Багдат Мусин проверил качество сотовой связи на левом берегу Астаны

В прошлом году МЦРИАП совместно с акиматом Астаны определило 67 жилых комплексов, где наблюдалось отсутствие связи или низкая скорость интернета, жители 62 ЖК дали разрешение на установку базовых станций

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Глава Минцифры Багдат Мусин ознакомился с результатами проделанной работы по улучшению качества связи и интернета в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К примеру, в районе ЖК "Манхэттен" скорость мобильного интернета по каждому оператору выросла в среднем в 8-10 раз (Beeline – 28,7 Мбит/с, Kcell – 24,2 Мбит/с, Tele2 – 32,8 Мбит/с), по сравнению с результатами майского выезда (Beeline – 1,7 Мбит/с, Kcell – 1,2 Мбит/с, Tele2 – 5,4 Мбит/с).

Отмечается, что на текущий момент в районе ТРЦ "Хан Шатыр" уже установлены базовые станции по 11 локациям (ЖК "Самрук Towers", ЖК "Семь палат", Анет баба 13/3, ЖК "Онер-2", ЖК "Онер", Е-128 7 стр., ЖК "Акку", Мухамедханова 20, Мухамедханова 19А, ЖК "Smart city", ЖК "Greenline Qurmangazy").

"Здесь вопрос решен только на 50 процентов. Успокаиваться еще рано, поэтому надо быстрее решить. Жители платят за услугу не государству, а именно вам, операторам. В будущем чтобы таких проблем не было, строительным компаниям при согласовании архитектурных работ надо сразу определять зоны для установки базовых станций. Мы этот вопрос уже обсуждали, поэтому эту работу надо усилить", – отметил Багдат Мусин.

Также в адрес министерства от жителей столицы поступают жалобы по качеству связи и интернета по пр. Туран (ЖК "Sezim Qala", ЖК "Ак Дидар"). В данном районе была возможность возвести антенно-мачтовое сооружение, до конца февраля 2024 года планируется завершить электромонтажные работы. После чего операторами связи будет произведен монтаж оборудования, что должно сказаться на улучшении качества связи в этом районе.

Управление цифровизации столицы оказывает содействие в процессе завершения электромонтажных работ.

"Совместно с акиматом в рамках дорожной карты мы уже установили 20 антенно-мачтовых сооружений, что поспособствует улучшению качества интернета и связи по городу Астана", – отметил министр.

Также министр посетил одну из быстро застраивающихся частей города (пересечение пр. Туран – пр.Улы дала), где завершено строительство АМС (запуск до конца февраля 2024 года).

С учетом предыдущих недочетов, возникших при планировании сетей связи, и последующими проблемами с качеством связи на левом берегу столицы, планируется, что подобные мачтовые сооружения будут строиться заранее, с учетом развития города и ростом потребления интернет-трафика, добавили в пресс-службе госоргана.