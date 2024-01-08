Багдат Мусин проверил качество сотовой связи на левом берегу Астаны

Общество, Технологии
101
Кунапия Гульмира
корреспондент

В прошлом году МЦРИАП совместно с акиматом Астаны определило 67 жилых комплексов, где наблюдалось отсутствие связи или низкая скорость интернета, жители 62 ЖК дали разрешение на установку базовых станций

Фото: Kazpravda.kz

Глава Минцифры Багдат Мусин ознакомился с результатами проделанной работы по улучшению качества связи и интернета в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К примеру, в районе ЖК "Манхэттен" скорость мобильного интернета по каждому оператору выросла в среднем в 8-10 раз (Beeline – 28,7 Мбит/с, Kcell – 24,2 Мбит/с, Tele2 – 32,8 Мбит/с), по сравнению с результатами майского выезда (Beeline – 1,7 Мбит/с, Kcell – 1,2 Мбит/с, Tele2 – 5,4 Мбит/с).

Отмечается, что на текущий момент в районе ТРЦ "Хан Шатыр" уже установлены базовые станции по 11 локациям (ЖК "Самрук Towers", ЖК "Семь палат", Анет баба 13/3, ЖК "Онер-2", ЖК "Онер", Е-128 7 стр., ЖК "Акку", Мухамедханова 20, Мухамедханова 19А, ЖК "Smart city", ЖК "Greenline Qurmangazy").

"Здесь вопрос решен только на 50 процентов. Успокаиваться еще рано, поэтому надо быстрее решить. Жители платят за услугу не государству, а именно вам, операторам. В будущем чтобы таких проблем не было, строительным компаниям при согласовании архитектурных работ надо сразу определять зоны для установки базовых станций. Мы этот вопрос уже обсуждали, поэтому эту работу надо усилить", – отметил Багдат Мусин.

Также в адрес министерства от жителей столицы поступают жалобы по качеству связи и интернета по пр. Туран (ЖК "Sezim Qala", ЖК "Ак Дидар"). В данном районе была возможность возвести антенно-мачтовое сооружение, до конца февраля 2024 года планируется завершить электромонтажные работы. После чего операторами связи будет произведен монтаж оборудования, что должно сказаться на улучшении качества связи в этом районе.

Управление цифровизации столицы оказывает содействие в процессе завершения электромонтажных работ.

"Совместно с акиматом в рамках дорожной карты мы уже установили 20 антенно-мачтовых сооружений, что поспособствует улучшению качества интернета и связи по городу Астана", – отметил министр.

Также министр посетил одну из быстро застраивающихся частей города (пересечение пр. Туран – пр.Улы дала), где завершено строительство АМС (запуск до конца февраля 2024 года).

С учетом предыдущих недочетов, возникших при планировании сетей связи, и последующими проблемами с качеством связи на левом берегу столицы, планируется, что подобные мачтовые сооружения будут строиться заранее, с учетом развития города и ростом потребления интернет-трафика, добавили в пресс-службе госоргана. 

#Астана #Мусин #ЖК #сотовая связь #базовая станция

Популярное

Все
В Минтруда ответили на рассылку о введении компенсации за НДС
Свыше 1200 снегоуборочных машин вышли на улицы Астаны
Четыре человека погибли в двух ДТП на трассах ЗКО
Жибек Куламбаева выиграла 27-й титул ITF в карьере
У казахстанцев появилась возможность оформлять ДТП без полиции и суда
Число жертв землетрясений в Японии превысило 160
О новом назначении сообщили в генпрокуратуре
Недобросовестного казахстанского застройщика задержали в Москве
Построившим арендное жилье сельским работодателям возместят расходы
Работа ряда пригородных маршрутов приостановлена в Астане
Объявлены обладатели премии "Золотой глобус - 2024"
Детский омбудсмен взяла на контроль дело об истязании приемного ребенка в Алматинской области
Какие классы перевели на "дистанционку" из-за непогоды в Астане
Девушка погибла при катании на капоте в ЗКО
Рыбакина поднялась в мировом рейтинге WTA
Наркодилера с кокаином задержали в Астане
Геосканер нашел возможное местонахождение упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Морозы усилятся в Казахстане в ближайшие дни
Маулен Ашимбаев о выездах сенаторов в регионы: Поднимаемые вопросы важно учитывать в работе
Убытки на 90 млн тенге понесли павлодарские предприниматели
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Пой, Сашка! Пой!
Журналисты в погонах
Огни большого города
Пусть сбудутся заветные мечты!
Зимняя сказка
Главное – душевное тепло
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Президент сделал кадровое назначение
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Словакии
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Штат сотрудников бассейновых инспекций увеличили в РК для л…
Разыскиваемого за создание финпирамиды казахстанца арестова…
Период действия ЕСП завершился в Казахстане
Домашних тиранов могут выселять по решению суда – МВД РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]