Как продолжат реформировать сферу спорта в Казахстане

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26 марта в Службе центральных коммуникаций при президенте РК состоялся брифинг с участием заместителя министра туризма и спорта Серика Жарасбаева, сообщает Kazpravda.kz

В рамках мероприятия спикер представил основные подходы к реформированию сферы физической культуры и спорта. По его словам, приоритетными направлениями остаются формирование эффективной, прозрачной и ориентированной на результат системы подготовки спортсменов, развитие массового спорта, а также модернизация спортивной инфраструктуры.

Брифинг стал продолжением системной работы по реализации поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании особо отметил важность совершенствования нормативной базы для повышения эффективности государственной политики», — отметил Серик Жарасбаев.

По его словам, по поручению главы государства в спортивной отрасли начата реализация комплексных реформ. Министерство разработало проект Закона «О физической культуре и спорте», который 29 января 2025 года был одобрен в Мажилисе во втором чтении и направлен на рассмотрение в Сенат. Документ предусматривает ряд ключевых изменений, включая:

— предоставление министерству полномочий по утверждению лимитов бюджетных средств на содержание профессиональных клубов;

— запрет на бюджетное финансирование спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан;

— уточнение понятия «приоритетные виды спорта» и утверждение их перечня по регионам;

— обязательства спортивных федераций по профилактике религиозного экстремизма и терроризма;

— установление требований к аккредитации федераций;

— возможность строительства спортивной инфраструктуры за счёт средств единого оператора;

— введение понятия «сопровождающий спортсмена с инвалидностью».

Одним из ключевых направлений стало внедрение вертикальной модели управления отраслью. При министерстве создана комиссия по согласованию кандидатов на должности руководителей региональных управлений спорта. На сегодняшний день согласованы кандидатуры руководителей в 11 регионах.

Кроме того, ведется разработка значительного числа подзаконных актов. В частности, определены лимиты на финансирование профессиональных команд по игровым видам спорта, обеспечена система ротации руководителей спортивных организаций на административно-территориальном уровне и утверждены принципы назначения руководителей через конкурсную комиссию.

Заместитель министра также сообщил, что определены около 60 приоритетных видов спорта — олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские, а также виды, включенные в программы Азиатских и Параазиатских игр и национальные виды спорта.

Особое внимание уделено совершенствованию системы подготовки спортивного резерва. Министерство внедряет подушевое нормативное финансирование в детско-юношеских спортивных школах.

С 2025 года пилотный проект стартует в Шортанды (Акмолинская область) и в спортшколе №4 в Актюбинской области. С 1 января 2026 года механизм будет внедрён повсеместно.

По словам Серика Жарасбаева, данная мера создаст условия для равномерного финансирования спортивных школ, исключит финансирование по остаточному принципу и повысит доступность секций.

Кроме того, планируется повышение заработной платы тренеров в среднем на 30% за реализацию программ, соответствующих обновлённым спортивным стандартам.

Министерство совместно с НОК и спортивными федерациями проводит регулярную аттестацию тренеров и судей. Проводятся обучающие курсы совместно с Международной федерацией дзюдо (IJF), а в столице завершается строительство Национального университета спорта, открытие которого запланировано до конца года.

«Все изменения, включая масштабные законодательные новации и обновление системы управления, направлены на укрепление международного имиджа казахстанского спорта. Вместе с тем, реализация реформ требует времени и системного участия всех сторон — как министерства, так и региональных управлений, и федераций», — подчеркнул он.

В завершение брифинга Серик Жарасбаев ответил на вопросы представителей СМИ.