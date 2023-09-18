Как теперь будет работать скорая медицинская помощь в Казахстане

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Функции СМП передаются районным больницам.

Фото: Kazpravda.kz

Глава Минздрава Ажар Гиният поделилась новшествами, которые ждут систему здравоохранения в Казахстане.

В частности, министр рассказала об изменениях в работе скорой помощи. Теперь в состав бригад скорой помощи включен парамедик.

Также, по словам Гиният, в городах с численностью населения от 100 тысяч человек по усмотрению местных исполнительных органов организовываются самостоятельные станции скорой медпомощи.

Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад. Это специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии и бригады кардиологического и педиа-трического профиля. Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей.

По данным министра, на сегодня в стране функционируют около 1,5 тыс.  скорой медицинской помощи, из них 18% – специализированные врачебные бригады.

Вместе с тем, станциям скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам. Интеграция поможет эффективнее оказывать  медпомощь для координирующей организации.

Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медорганизаций.

Кроме того, по решению местных исполнительных органов функции СМП передаются районным больницам, сообщили глава ведомства. 

«Мы уверены, что данные нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, будет улучшено финансовое положение службы.  Так, с 1 сентября тариф на одного прикрепленного человека для станций скорой медпомощи в рамках ГОБМП увеличен с 267,51 тенге до 305,73 тенге», – заявила Ажар Гиният.

#врач #скорая помощь #болезнь #парамедик

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