Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов

Там, где выгоднее и проще…

Если в первом из них из скважины ушла вода, но власти не торопятся со строительством водопровода, то во втором, где на каждого жителя приходится по колодцу, а то и два, местные руководители зачем-то дали распоряжение прокладывать трубы. При этом строители вынуждены портить дороги.

Что касается поселка Восход, то ему не повезло больше. Много лет воду здесь получали из скважины, которую вскладчину пробурили лет тридцать назад. При этом люди жаловались, что живительная влага, увы, скверного качества. Теперь не стало и ее.

Большинство жителей в поселке – пенсионеры, не располагающие средствами, чтобы за свой счет бурить новую скважину и устанавливать колонку или ручной насос.

– Воды нет. А нам ведь еще и скот нужно поить. Хоть бы водовоз какой-нибудь сюда запустили. В надежде на то, что живительная влага появится, с утра пробуем качать, но тщетно, – сокрушаются жители.

По словам поселкового активис­та Ильи Бароховского, проблема очень серьезная.

– Мне сказали, что грунтовые воды здесь залегают очень глубоко. Якобы внизу скала, а до воды метров пятьдесят. И что скважину пытались пробить неоднократно, но смогли достать до воды только в одном месте, где теперь горизонт пересох. Получается, просто пробить новую скважину не­достаточно, – прокомментировал ситуацию общественник.

Жители поселка уже собрали подписи под обращением в соответствующие органы, однако когда проблема будет решена – неизвестно.

Горожане припомнили в связи с этим недавний вояж нового акима областного центра Нурбола Нурсагатова в микрорайон «Карагайлы», отметив, что главе города стоило бы обратить внимание в первую очередь на проб­лемы окраин, а не «любоваться красотами новостроек».

– В городе столько проблем, но зато аким Семея первую поездку совершил в «Карагайлы», чтобы оценить освещение, – возмущается семейчанка Индира Тастанова.

В акимате Семея разъяснили ситуацию с водоснабжением Восхода.

«В настоящее время в поселке услугами централизованного водоснабжения и водоотведения обеспечены лишь граждане, проживающие во втором микрорайоне. Для жителей же улиц Алмазной, Рудной, Туктыбаева, Карьерной, где отсутствует водопровод, по их многочисленной просьбе ГКП «Семей водоканал» в феврале 2022 года установил водоразборную колонку... Колонка установлена на максимально ближайшем расстоянии для удобства водопользователей, вдоль основной дороги поселка Восход. Водоразборная колонка работает круглосуточно, техническое состояние колонки регулярно прослеживается нашим предприятием», – сообщили в акимате (орфография и пунктуация сохранены).

Так или иначе, но подобный ответ из акимата жители поселка сочли не совсем корректным, отметив, что расстояние до колонки не такое уж и «ближайшее»: от улицы Туктыбаева до колонки – два километра.

– Там многодетные живут и старики. Ходить на такое расстояние очень тяжело, – сетуют люди.

Также в акимате сообщили, что для обеспечения водой жителей Восхода местным исполнительным органом разработана проектно-сметная документация. И все равно с реализацией проектов придется подождать до 2023–2024 года.

Пока одни испытывают не­удобства без воды, другие – в поселке Березовском – напротив, просят не спешить с прокладкой водопровода, в котором они совершенно не нуждаются...

Недавно группа общественников встретилась с жителями улицы Дружбы и начальником участка подрядной организации ТОО «Арай-НС», чтобы на месте оценить ход работ по созданию в поселке системы водоснабжения. Так вот люди выразили обеспокоенность не ситуацией с водой, которая их устраивает, а состоянием дороги по их улице, которую разрыли для прокладки водопроводных труб.

А ведь дорога эта считалась лучшей в поселке, потому что строили ее жители за свой счет, а теперь она вся в колдобинах после рытья канав, и никто ее не восстанавливает.

– С дорогой нужно что-то делать: пыль выше машин поднимается, окна не можем открыть! – сетуют жители.

Около 100 человек проживают по улице Дружбы. По их словам, вода у них отличная: чистая, без хлорки и песка. В каждом подворье – по два колодца, и на улице и в доме. Подключаться к водопроводу они не собираются.

В свою очередь начальник участка подрядной организации ТОО «Арай-НС» Рашид Сейт­назаров заверил, что после завершения всех работ дорогу заровняют.

– Водопровод прокладывается по всему поселку по государственной программе. Пожелания жителей будут учтены по согласованию с руководством. После окончания работ намечена планировка, подсыпка. Но сроки озвучить пока не могу. Окончание проекта планируется в следующем году, – сообщил представитель компании.

Член общественного совета области Абай Роллан Маш­пиев также поделился видением ситуации.

– Думаю, прежде чем начать реа­лизацию проекта, нужно было провести опрос среди населения. Эта улица не хочет подключаться к водопроводу, прокладывать здесь трубы нецелесообразно – лишние затраты. Возможно, не везде такая чистая артезианская вода. Учитывая результаты опроса, можно было составить проект так, чтобы охватить улицы, нуждающиеся в водоснабжении. И в такие проекты включать также восстановление дорог после прокладки труб, однако со слов представителя компании-подрядчика становится понятно, что это не было учтено, – заключил Роллан Машпиев.

Отсутствие воды – острейшая проблема поселков Восход и Водный, которая стоит уже на протяжении 30 лет. Однако водопровод почему-то строят в Березовском, где с питьевой водой все в порядке.

Напомним: по госпрограмме «Нұрлы жер» к 2025 году в городах и селах должен быть обеспечен стопроцентный дос­туп населения к услугам водоснабжения. Но до сих пор эта программа исполняется там, где проще, дешевле, выгоднее, а не там, где она действительно нужна.