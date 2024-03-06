Как врачи оперировали во время землетрясения в Алматы, рассказал хирург

В критический момент, когда перед врачами встал выбор между безопасностью бригады и спасением пациентки, главный хирург и его команда приняли сложное решение. Несмотря на страх и неопределенность, они выбрали верность клятве Гиппократа.

– На операционном столе лежала молодая многодетная мать, полная надежд на выздоровление. Все шло по плану, но внезапно нас сильно затрясло. Страх, сомнения, решимость – всё перемешалось в тот момент. В качестве основного хирурга операционной бригады передо мной стоял выбор: эвакуировать персонал и обеспечить их безопасность или продолжить операцию, рискуя всем ради спасения жизни пациентки. Каждый из нас, несмотря на страх и неопределенность, сделал выбор в пользу долга и человечности. Мы продолжили работать и смогли успешно завершить операцию, доказав, что в единстве наша сила, – рассказал Марат Саршаев.

Напомним, утром землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Люди, опасаясь за свою жизнь, выскочили на улицу.