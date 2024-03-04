Землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы – видео

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Сообщается, что сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК сегодня, 4 марта, в 11:22:05 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. В 11:22 ДЧС Алматы незамедлительно запустил сирено-звуковой сигнал и перехват теле- радио каналов.

Как отметили в министерстве, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1. Координаты эпицентра 42.93° с.ш. 76.96° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.

К алматинцам обратился начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.