Землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы – видео

Горожане массово вышли на улицы
Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Сообщается, что сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК сегодня, 4 марта, в 11:22:05 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. В 11:22 ДЧС Алматы незамедлительно запустил сирено-звуковой сигнал и перехват теле- радио каналов.
Как отметили в министерстве, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1. Координаты эпицентра 42.93° с.ш. 76.96° в.д. Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.
К алматинцам обратился начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.
– Уважаемые алматинцы и гости города! В Алматы произошло землятресение. Не поддавайтесь панике. После окончания колебаний покиньте помещения. Пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из проверенных источников. Услышав сигнал сирены "Внимание всем", включите доступные средства оповещения. После уточнения обстановки будет предоставлена дополнительная информация, – отметил он.