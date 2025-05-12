Фото: Акорда

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1. Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов;



2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Объединенных Арабских Эмиратов;



3. Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в Республике Казахстан между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Masdar;



4. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Республики Казахстан между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и AIQ;



5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Abu Dhabi Commercial Bank;



6. Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight;



7. Протокол между АО «НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота;



8. Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО «НК «QazaqGaz» и AIQ;



9. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Туркестанской области и Фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству Родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане;



10. Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited.



Кроме того, на церемонии было объявлено о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции.