Общество Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто 15 ноября 2022 г. 1:00 Ян Юрьев Мы не просто унаследовали землю от наших предков, но еще и взяли ее в аренду у наших потомков. Наследственность и преемственность, несомненно, одна из важнейших составляющих независимости. Однако, каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто. Отношение в Казахстане к земле и природным ресурсам менялось многократно. Но ведь, если разобраться, земля без человека не так сильна, как хотелось бы. И дело даже не в экологии. Хотя, конечно, здесь человек может влиять на происходящее даже больше, чем того требуется. Начиная от нехватки воды, заканчивая отравлением земли радиацией – все в руках человека сегодняшнего. Но, повторимся, есть и другие нюансы, в которых тоже следует разобраться. Границы и время Земля – основа нашего национального единства. Символ независимости – государственная граница. Что значат земли, пастбища, природные богатства, если ты не можешь подтвердить свое законное право на них? Юридические аспекты выходят на первый план, и потому на заре независимости важнее всего было решить именно их. После обретения независимости Казахстаном было подписано Соглашение между РК и Китаем о казахстанско-китайской государственной границе. Случилось это 26 апреля 1994 года. Несмотря на то что государственная граница Казахстана и России современные очертания приобрела в 30-е годы, делимитация границы завершилась только в 2005 году. Это еще раз подчеркивает важность и сложность вопросов земли. Государственные границы нашей страны, признанные соседними граничащими государствами, впервые окончательно приобрели юридический характер. Но это было непростым вопросом и сейчас, и в далекие времена. 1867–1868 годы стали определяющими в трансформации традиционного хозяйственно-бытового уклада кочевников, который формировался столетиями. С этого периода в Казахстане фактически стали зарождаться капиталистические отношения. Степная комиссия, созданная царским правительством для проведения реформ в Казахстане, разработала документ «Временное положение», который и определил развитие казахского народа в конце XIX – начале XX века. Имперские чиновники заявили, что все земли, которые прежде принадлежали степнякам, теперь принадлежат государству. Второй виток смены традиционного уклада пришелся на начало ХХ века. Важной частью аграрной реформы Петра Столыпина стало переселение безземельных крестьян из европейских губерний в Казахстан и Сибирь. Говоря о реализации Столыпинской аграрной реформы в Казахстане, следует отметить, что власти зачастую создавали почву для конфликта интересов. На плодородные земли претендовали и переселенцы, и местные жители, веками считавшие эту землю только своей. Революционный декрет «О земле» стал одним из главных источников силы новой власти. В казахской степи лидеры партии «Алаш» обнародовали в ноябре 1917 года свое видение решения земельной проблемы. Обсуждались варианты распределения ресурсов: продажа земли запрещалась, а ее богатства признавались государственной собственностью. Однако подобный подход стал возможен только сегодня. Сто лет назад все было иначе. Земельный вопрос по Казахстану большевики решали на I съезде Советов Казахской автономии. Землю никто не получил. Но именно на этом съезде поставили вопрос о формах и методах освоения земельных ресурсов. Так, новая власть окончательно определилась с дальнейшей политикой землепользования – переходом к обобществлению сельского хозяйства. Согласно постановлению I Всекиргизского съезда Советов ВЦИК, принят декрет «О временном положении землепользования в КазССР». В 1923 году власти приняли Земельный кодекс РСФСР с некоторыми изменениями, по нему жила КазССР. Этот документ стал одним из первых земельных актов Советов, в котором отражалась зависимость хозяйственной деятельности земледельцев от ее направленности и природно-климатических условий. Дальнейшие шаги власти привели к трагическим последствиям. На XV съезде Коммунистической партии СССР, который состоялся в сентябре 1927 года, было принято решение переходить к курсу коллективизации сельского хозяйства. Партия постановила, что коллективизация в Казахстане должна быть завершена к 1932 году. Итогом ускоренной коллективизации стали голод, мятежи и массовый исход с родной земли на территорию сопредельных государств. Далее – Вторая мировая война и еще один виток переселения. Теперь это уже не репрессии, а эвакуация. Накануне войны порядка 70% жителей республики были сельчане. Главные поставщики сельхозпродукции – колхозы. Их в Казахстане было зарегистрировано почти семь тысяч. В это время изменялось положение дел в сельском хозяйстве, но труженики села по-прежнему не могли покидать места проживания, были ограничены размеры приусадебных участков, личного стада. Освоение целинных и залежных земель продолжило традицию противоречивых решений, которые и сегодня не получили взвешенной оценки относительно решения земельных вопросов. Кампанию по освоению целинных и залежных земель в Казахстане, которая проходила с 1954 по 1965 год, сложно рассматривать однополярно. Позитивные перемены сопровождались и негативными событиями. Обеспечив страну хлебом – с одной стороны, нанесли удар по экологическому балансу и сложившемуся укладу сельского хозяйства – с другой. Баланс в принятии решений, особенно в сложных вопросах, не терпящих спешки, был достигнут не сразу. Принципиально ситуация изменилась только в 1989 году, когда политическая независимость в качестве обязательного базиса смогла опереться на независимость экономическую. Сегодня незаслуженно забыт важный документ, сыгравший серьезную роль в становлении экономической независимости Казахстана. Это Концепция самоуправления и самофинансирования Казахской ССР. В документе были обозначены пути решения одного из самых важных вопросов о праве собственности союзной республики на природные ресурсы. Именно в этой концепции говорилось о праве Казахской ССР на землю, ее недра, воды, леса и другие природные ресурсы, которые входят в ее территорию на основе общепризнанных принципов международного права и на которые республика распространяет свою юрисдикцию как в интересах самой себя, так и Союза ССР. Самоуправление и самофинансирование в конечном итоге стало базой для полноценной независимости. И мечты о земле, подтвержденные международным правом, стали реальностью. Из государственной собственности – народу В новейшей истории страны вопрос земли острее всего на повестке дня стоял в 2016 году. В обществе стали распространятся и активно обсуждаться слухи о том, что государство распродает земли сельхозназначения, в том числе иностранцам. Активное обсуждение переросло в пикеты и санкционированные митинги против продажи земель. Причиной повышенной активности казахстанцев стал Земельный кодекс. Изменения в этот документ, запланированные на 1 июля 2016 года, стали одной из причин волнений. Разъяснения поправок стали одной из самых обсуждаемых тем. Несмотря на то что норма об аренде земель была введена еще в 2003 году, проблему ухудшали непрозрачность распределения земельных ресурсов без открытых аукционов и небрежное отношение к земле, уже сданной в аренду. Увеличение срока аренды для иностранцев также вызвало немало вопросов. Принципиальным решением всех споров стали поправки в Конституцию, урегулировавшие спорные моменты. Республиканский референдум в Казахстане прошел 5 июня 2022 года. Старая редакция пункта 3 статьи 6 Конституции гласила: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности». Новая редакция: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство». Стоит отдельно остановиться и на другом, не менее важном событии в жизни Нового Казахстана. В 2022 году Президент в Послании народу страны говорил о деятельности Комиссии по изъятию неиспользуемых земель. Только за три первых месяца работы комиссии «Жер аманаты» государству возвращены 1,6 млн гектаров земель. До конца года планируется возврат не менее 5 млн гектаров. Общая площадь неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель составляет около 10 млн гектаров. «Правительство и акимы должны принять конкретные решения по ним до конца 2023 года. Тем более что мораторий на проверки, связанные с земельными вопросами, снят», – поручил Глава государства. Отсутствие пастбищных земель для развития животноводства, нехватка у фермеров земли для выращивания кормовых культур, процессы деградации земель вследствие их бесхозяйственного использования, невыполнение природоохранных мероприятий… Таков итог халатного отношения к главному богатству страны – земле. По данным республиканской общественной приемной партии «Amanat», большинство обращений по земельным вопросам поступило от жителей Туркестанской (53,1%), Восточно-Казахстанской (17%), Акмолинской (8,3%) и Павлодарской (8,3%) областей. Большая часть всех запросов посвящена проблеме выделения земель под пастбища и помощи в получении земельных участков. Предусмотренные в Законе «О земельных отношениях» десять соток для каждого гражданина страны – пожалуй, один из самых долгих и нерешаемых вопросов. Несмотря на кажущееся обилие свободных участков, государство не выдает землю без должной инфраструктуры. И это главная проблема. В мегаполисах давно нет свободных земель. В Астане постановка в очередь не ведется с 2007 года. В Алматы с 2006 года. Темпы выдачи участков в регионах таковы, что ждать очередникам придется 60–70 лет. По предварительным подсчетам, сегодня в очереди на землю под ИЖС стоят уже более полутора миллиона человек – вместе с теми, кто подавал документы через акимат несколько лет назад. Недалекое будущее должно вновь изменить отношение к земле. Предпосылки, чтобы эти изменения были к лучшему, созданы. Запланировано создание службы контроля за использованием земли. Государственные структуры, отвечающие за земельные вопросы, будут объединены в одну службу. В зоне ее внимания будут вопросы рационального использования угодий, сохранения плодородия почвы, соблюдение севооборота и других технологий. Уже начата оцифровка полей, которая позволит взять под контроль соблюдение севооборота. Все эти меры принимаются, чтобы обеспечить сохранение плодородия почвы. Что касается человека и его отношения к земле… Здесь тоже требуются перемены. Рачительность, уважение к ресурсам – в приоритете. И как здесь не думать о том, что в Новом Казахстане должны появляться новые города и села, новые пастбища, сельскохозяйственные угодья. Это время, когда земля должна служить человеку, а человек – земле.