Мы не просто унаследовали землю от наших предков, но еще и взяли ее в аренду у наших потомков. Наследственность и преемственность, несомненно, одна из важнейших составляющих независимости. Однако, каким бы ни был технологичным

и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто.

Отношение в Казахстане к земле и природным ресурсам менялось многократно. Но ведь, если разобраться, земля без человека не так сильна, как хотелось бы. И дело даже не в экологии. Хотя, конечно, здесь человек может влиять на происходящее даже больше, чем того требуется. Начиная от нехватки воды, заканчивая отравлением земли радиацией – все в руках человека сегодняшнего. Но, повторимся, есть и другие нюансы, в которых тоже следует разобраться.

Границы и время

Земля – основа нашего национального единства. Символ независимости – государственная граница. Что значат земли, пастбища, природные богатства, если ты не можешь подтвердить свое законное право на них?

Юридические аспекты выходят на первый план, и потому на заре независимости важнее всего было решить именно их. После обретения независимости Казахстаном было подписано Соглашение между РК и Китаем о казахстанско-китайской государственной границе. Случилось это 26 апреля 1994 года. Несмотря на то что государственная граница Казахстана и России современные очертания приобрела в 30-е годы, делимитация границы завершилась только в 2005 году. Это еще раз подчеркивает важность и сложность вопросов земли.

Государственные границы нашей страны, признанные соседними граничащими государствами, впервые окончательно приобрели юридический характер. Но это было непростым вопросом и сейчас, и в далекие времена.

1867–1868 годы стали определяющими в трансформации традиционного хозяйственно-бытового уклада кочевников, который формировался столетия­ми. С этого периода в Казахстане фактически стали зарождаться капиталистические отношения. Степная комиссия, созданная царским правительством для проведения реформ в Казахстане, разработала документ «Временное положение», который и определил развитие казахского народа в конце XIX – начале XX века. Имперские чиновники заявили, что все земли, которые прежде принадлежали степнякам, теперь принадлежат государству.

Второй виток смены традицион­ного уклада пришелся на начало ХХ века. Важной частью аграрной реформы Петра Столыпина стало переселение безземельных крестьян из европейских губерний в Казахстан и Сибирь. Говоря о реализации Столыпинской аграрной реформы в Казахстане, следует отметить, что власти зачастую создавали почву для конфликта интересов. На плодородные земли претендовали и переселенцы, и местные жители, веками считавшие эту землю только своей.

Революционный декрет «О земле» стал одним из главных источников силы новой власти. В казахской степи лидеры партии «Алаш» обнародовали в ноябре 1917 года свое видение решения земельной проблемы. Обсуждались варианты распределения ресурсов: продажа земли запрещалась, а ее богатства признавались государственной собственностью. Однако подобный подход стал возможен только сегодня.

Сто лет назад все было иначе. Земельный вопрос по Казахстану большевики решали на I съезде Советов Казахской автономии. Землю никто не получил. Но именно на этом съезде поставили вопрос о формах и методах освоения земельных ресурсов. Так, новая власть окончательно определилась с дальнейшей политикой землепользования – переходом к обобществлению сельского хозяйства.

Согласно постановлению I Всекиргизского съезда Советов ВЦИК, принят декрет «О временном положении землепользования в КазССР». В 1923 году власти приняли Земельный кодекс РСФСР с некоторыми изменениями, по нему жила КазССР. Этот документ стал одним из первых земельных актов Советов, в котором отражалась зависимость хозяйственной деятельности земледельцев от ее направленности и природно-климатических условий.

Дальнейшие шаги власти привели к трагическим последствиям. На XV съезде Коммунистической партии СССР, который состоялся в сентябре 1927 года, было принято решение переходить к курсу коллективизации сельского хозяйства. Партия постановила, что коллективизация в Казахстане должна быть завершена к 1932 году.

Итогом ускоренной коллективизации стали голод, мятежи и массовый исход с родной земли на территорию сопредельных государств.

Далее – Вторая мировая война и еще один виток переселения. Теперь это уже не репрессии, а эвакуация. Накануне войны порядка 70% жителей республики были сельчане. Главные поставщики сельхозпродукции – колхозы. Их в Казахстане было зарегистрировано почти семь тысяч. В это время изменялось положение дел в сельском хозяйстве, но труженики села по-прежнему не могли покидать места проживания, были ограничены размеры приусадебных участков, личного стада.

Освоение целинных и залежных земель продолжило традицию противоречивых решений, которые и сегодня не получили взвешенной оценки относительно решения земельных вопросов. Кампанию по освоению целинных и залежных земель в Казахстане, которая проходила с 1954 по 1965 год, сложно рассматривать однополярно. Позитивные перемены сопровождались и негативными событиями. Обеспечив страну хлебом – с одной стороны, нанесли удар по экологическому балансу и сложившемуся укладу сельского хозяйства – с другой.

Баланс в принятии решений, особенно в сложных вопросах, не терпящих спешки, был достигнут не сразу. Принципиально ситуация изменилась только в 1989 году, когда политическая независимость в качестве обязательного базиса смогла опереться на независимость экономическую. Сегодня незаслуженно забыт важный документ, сыгравший серьезную роль в становлении экономической независимости Казахстана. Это Концепция самоуправления и самофинансирования Казахской ССР.

В документе были обозначены пути решения одного из самых важных вопросов о праве собственности союзной республики на природные ресурсы. Именно в этой концепции говорилось о праве Казахской ССР на землю, ее нед­ра, воды, леса и другие природные ресурсы, которые входят в ее территорию на основе общепризнанных принципов международного права и на которые республика распространяет свою юрисдикцию как в интересах самой себя, так и Союза ССР.

Самоуправление и самофинансирование в конечном итоге стало базой для полноценной независимости. И мечты о земле, подтвержденные международным правом, стали реальностью.

Из государственной собственности – народу

В новейшей истории страны вопрос земли острее всего на повестке дня стоял в 2016 году. В обществе стали распространятся и активно обсуждаться слухи о том, что государство распродает земли сельхозназначения, в том числе иностранцам. Активное обсуждение переросло в пикеты и санкционированные митинги против продажи земель. Причиной повышенной активности казахстанцев стал Земельный кодекс. Изменения в этот документ, запланированные на 1 июля 2016 года, стали одной из причин волнений.

Разъяснения поправок стали одной из самых обсуждаемых тем. Несмотря на то что норма об аренде земель была введена еще в 2003 году, проблему ухудшали непрозрачность распределения земельных ресурсов без открытых аукционов и небрежное отношение к земле, уже сданной в аренду. Увеличение срока аренды для иностранцев также вызвало немало вопросов.

Принципиальным решением всех споров стали поправки в Конституцию, урегулировавшие спорные моменты. Республиканский референдум в Казахстане прошел 5 июня 2022 года.

Старая редакция пункта 3 статьи 6 Конституции гласила: «Земля и ее нед­ра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности». Новая редакция: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство».

Стоит отдельно остановиться и на другом, не менее важном событии в жизни Нового Казахстана. В 2022 году Президент в Послании народу страны говорил о деятельности Комиссии по изъятию неиспользуемых земель. Только за три первых месяца работы комиссии «Жер аманаты» государству возвращены 1,6 млн гектаров земель. До конца года планируется возврат не менее 5 млн гектаров. Общая площадь неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель составляет около 10 млн гектаров.

«Правительство и акимы должны принять конкретные решения по ним до конца 2023 года. Тем более что мораторий на проверки, связанные с земельными вопросами, снят», – поручил Глава государства.

Отсутствие пастбищных земель для развития животноводства, нехватка у фермеров земли для выращивания кормовых культур, процессы деградации земель вследствие их бесхозяйственного использования, невыполнение природоохранных мероприятий… Таков итог халатного отношения к главному богатству страны – земле.

По данным республиканской общественной приемной партии «Amanat», большинство обращений по земельным вопросам поступило от жителей Туркестанской (53,1%), Восточно-Казахстанской (17%), Акмолинской (8,3%) и Павлодарской (8,3%) областей. Большая часть всех запросов посвящена проблеме выделения земель под пастбища и помощи в получении земельных участков.

Предусмотренные в Законе «О земельных отношениях» десять соток для каждого гражданина страны – пожалуй, один из самых долгих и нерешаемых вопросов. Несмотря на кажущееся обилие свободных участков, государство не выдает землю без должной инфраструктуры. И это главная проблема. В мегаполисах давно нет свободных земель. В Астане постановка в очередь не ведется с 2007 года. В Алматы с 2006 года. Темпы выдачи участков в регионах таковы, что ждать очередникам придется 60–70 лет.

По предварительным подсчетам, сегодня в очереди на землю под ИЖС стоят уже более полутора миллиона человек – вместе с теми, кто подавал документы через акимат несколько лет назад.

Недалекое будущее должно вновь изменить отношение к земле. Предпосылки, чтобы эти изменения были к лучшему, соз­даны. Запланировано создание службы контроля за использованием земли. Государственные структуры, отвечающие за земельные вопросы, будут объединены в одну службу. В зоне ее внимания будут вопросы рационального использования угодий, сохранения плодородия почвы, соблюдение севооборота и других технологий. Уже начата оцифровка полей, которая позволит взять под контроль соблюдение севооборота. Все эти меры принимаются, чтобы обеспечить сохранение плодородия почвы.

Что касается человека и его отношения к земле… Здесь тоже требуются перемены. Рачительность, уважение к ресурсам – в приоритете. И как здесь не думать о том, что в Новом Казахстане должны появляться новые города и села, новые пастбища, сельскохозяйственные угодья. Это время, когда земля должна служить человеку, а человек – земле.