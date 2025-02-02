Канада и Мексика вводят ответные пошлины на товары из США

Оттава вводит 25-процентные пошлины на импорт из США на 155 миллиардов канадских долларов. Мехико ответит «тарифными и нетарифными мерами» на пошлины Трампа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Канада и Мексика не оставили без внимания решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на товары из этих стран. Оттава вводит ответные 25-процентные пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов товары на общую сумму 155 миллиардов канадских долларов (в пересчете - 106 млрд долларов США или 103 млрд евро), заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо вечером субботы, 1 февраля.

Пошлины на товары на сумму 30 млрд канадских долларов вступят в силу 4 февраля, а на остальные - через 21 день. Глава правительства Канады призвал соотечественников покупать канадские товары и проводить отпуск на родине, а не в Соединенных Штатах.

Оттава допускает и другие меры, в том числе в области важных полезных ископаемых, закупок энергии и других форм сотрудничества с соседним государством. Кроме того, Канада намерена работать сообща с Мексикой, которую также затронули пошлины со стороны США.

Между тем Мехико ответит Вашингтону «тарифными и нетарифными мерами», заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, дав соответствующее поручение министру экономики. В то же время она выразила открытость к переговорам, пояснив, что проблемы решаются не через введение тарифов, а через диалог.

Несколькими часами ранее президент США подписал указ о пошлинах на товары из двух соседних стран и Китая. Ставка на продукцию из Канады и Мексики составит до 25 процентов, на энергоресурсы из Канады она установлена на уровне в 10 процентов. Такая же - десятипроцентная - ставка действует для товаров из КНР.

Трамп объяснил свое решение угрозой, исходящей от нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков. Президент Мексики в ответ предложила главе Белого дома создать рабочую группу из специалистов в областях общественного здравоохранения и безопасности.