Каналы незаконной миграции и подделку документов пресекли в Туркестанской области

Полицейские разоблачили несколько преступных групп и каналы незаконной миграции, задержав при этом разыскиваемых преступников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники УБОП задержали группу лиц, оказывающих помощь иностранцам в нелегальном пересечении государственной границы, включая подделку документов.

Подозреваемыми оказались пять жителей Туркестанской области и города Шымкент, двое из которых ранее имели судимости. Они помещены в ИВС.

Кроме того, установлены двое жителей Сарыагашского района, которые способствовали пересечению границы десяти гражданам соседнего государства. У задержанных иностранцев выявили грубые нарушения миграционного режима.

Также в этом году управлением по противодействию экстремизму ДП были задержаны девять уголовных преступников, разыскиваемых соседними государствами.

В отношении троих из них начаты досудебные расследования по факту умышленного пересечения государственной границы Казахстана.

«В начале года был задержан гражданин ближнего зарубежья, находившийся в международном розыске с 2021 года за побег из мест лишения свободы в своей стране; после побега он незаконно пересек государственную границу. Сотрудники УПЭ совместно с пограничной службой ДКНБ задержали гражданина соседнего государства, который с 2017 года находился в розыске за совершение преступления при попытке пересечения границы», – детализировали в правоохранителоьных органах.

По всем установленным фактам начаты досудебные расследования, и принят ряд мер в соответствии с законодательством.

