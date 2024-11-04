Канат Бозумбаев и Цзянь Цюй обсудили строительство города Алатау

Международное сотрудничество , Китай , Строительство
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Китайский институт развития готов поделиться своими знаниями и дать необходимые рекомендации по конкретным вопросам

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев и вице-президент Китайского института развития Цзянь Цюй провели переговоры по строительству города Алатау. На встрече также присутствовали вице-министры юстиции, национальной экономики, промышленности и строительства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Город Алатау был создан в январе 2024 года указом главы государства. В мае утвержден Генеральный план. В октябре распоряжением премьер-министра создан Проектный офис под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева.

«В рамках Проектного офиса госорганами сформированы 3 подгруппы с привлечением экспертных сообществ по внесению изменений в законодательство, инвестициям, инфраструктуре, а также земельным вопросам и торговле. Все подгруппы ведут определенную работу. Нам интересен успешный опыт развития специальной экономической зоны Шэньчжэнь. Мы рады сотрудничать в рамках создания нового города Алатау и хотели бы видеть вашу организацию в качестве советника и консультанта», — сказал Канат Бозумбаев.

Китайский институт развития (China Development Institute) – это независимый аналитический центр, основанный в 1989 году в Шэньчжэне. Был признан одним из ведущих аналитических центров Китая с 2015 года.

Вице-президент CDI Цзянь Цюй выразил заинтересованность в совместной работе по развитию специальной экономической зоны Alatau, отметив имеющийся опыт в 10 странах.

«Мы готовы поделиться своими знаниями и дать необходимые рекомендации по конкретным вопросам», — отметил Цзянь Цюй.

По итогам переговоров стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве.

#город #Китай #строительство #Алатау

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