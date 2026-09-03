Завершена стыковка путей на железнодорожной линии Мойынты – Кызылжар

Строительство,Автодороги

Ввод линии в эксплуатацию запланирован на текущий год

Фото: пресс-служба правительства РК

На строительстве линии Мойынты – Кызылжар завершена стыковка железнодорожных путей. Это важный этап реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По данным Министерства транспорта, строительство новой железнодорожной линии ведется высокими темпами и в соответствии с утвержденным графиком. На объекте задействовано порядка 2 тыс. специалистов и более 700 единиц техники.

При выполнении работ используются современные технологические решения, позволяющие эффективно организовать строительный процесс на сложных участках. В частности, железнодорожный путь укладывается с применением обводных линий на мостовых сооружениях. Такой подход обеспечивает непрерывность работ и позволяет соблюдать установленные сроки.

Новая железнодорожная линия протяженностью 323,3 км пройдет по территориям Улытауской и Карагандинской областей. После ввода в эксплуатацию она станет важным звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), повысив транспортную связанность регионов и эффективность грузового сообщения.

Реализация проекта позволит сократить маршрут грузоперевозок на 149 км, снизить нагрузку на железнодорожный участок Мойынты – Жарык, увеличить скорость движения контейнерных поездов и расширить пропускную способность для грузовых и транзитных перевозок. Согласно утвержденному графику, ввод железнодорожной линии в эксплуатацию запланирован на текущий год.

Работы ведутся по поручению Главы государства и направлены на укрепление транспортно-логистического потенциала страны, расширение международных транспортных маршрутов и увеличение объемов экспортных перевозок.

#строительство #железная дорога #линия

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