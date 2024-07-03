Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели брифинг для СМИ

По завершении двусторонних переговоров президент Казахстана и председатель Китая выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Си Цзиньпину за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

«Безусловно, Ваш сегодняшний визит является поистине знаменательным событием в летописи казахско-китайских отношений. Считаю, что он также служит ярким свидетельством Вашего намерения вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Со своей стороны полностью разделяю и поддерживаю Ваше благородное устремление. Наши отношения с Китаем основаны на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства. Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем их в качестве общих ценностей и единой позиции двух стран. Действительно, контакты между Казахстаном и Китаем имеют глубокие исторические корни», – сказал президент.

Он отметил, что тесные казахско-китайские торговые и гуманитарные связи испокон веков активно развивались на основе взаимной поддержки и выразил уверенность в их светлом будущем.

«Наши народы связаны священными узами согласия и единства, начало которым было положено на Великом шелковом пути. Многовековая история сосуществования наших государств свидетельствует о том, что со стороны Китая казахский народ никогда не испытывал ни зла, ни невзгод. Напротив, Китай не раз протягивал нам руку помощи. Я твердо убежден в том, что у нас всегда были, есть и будут близкие отношения и настоящая дружба», – заявил президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вместе с Председателем Китая он и впредь будет направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами. Состоявшиеся в Астане переговоры убедительно подтверждают эти устремления.

«Хочу отметить, что прочные политические отношения между Казахстаном и Китаем развиваются в духе взаимного доверия и поддержки. Между нами нет нерешенных вопросов. Мы намерены объединить наши силы во имя активизации торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей. Только что мы с Председателем Си Цзиньпином подписали Совместное заявление, в котором обозначены важные для наших стран достижения и перспективные задачи. Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более, у нас для этого имеется достаточный потенциал. Пекин – один из наших основных зарубежных инвесторов. За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 млрд долларов», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16% и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя.

«На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов. Всего действует более 4700 предприятий с китайским капиталом. В ходе переговоров также была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT. Мы готовы создать благоприятные условия для китайских компаний, желающих освоить казахстанский рынок», – отметил Токаев.

Еще одной актуальной задачей, по его мнению, является обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов.

«В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан – Китай. Уверен, что уже в ближайшее время данные проекты внесут свою лепту в развитие экономики Казахстана. Кроме того, в ходе визита состоялось заседание Казахско-китайского делового совета, на котором был подписан ряд инвестиционных соглашений», – сказал глава государства.

Как подчеркнул лидер Казахстана, в ходе переговоров была отмечена необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В частности, речь шла о реализации объявленной в Астане глобальной инициативы Председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«В прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22 % и достиг 28 миллионов тонн. Это рекордный показатель. Транспортно-логистический потенциал наших стран значительно расширился благодаря реализации совместных проектов в сухих портах Ляньюньган, Сиань и «Хоргос – Восточные ворота». Ведется активными темпами строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз – Бахты. Отдельно отмечу, что сегодня мы с г-ном Си Цзиньпином в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Запуск данного проекта придаст новый импульс расширению транспортно-логистических связей на Евразийском континенте», – полагает президент.

Глава государства также отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.

«В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность г-ну Си Цзиньпину за поддержку данных мер», – подчеркнул лидер Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4 тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.

«Нужно отметить, что мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных технических специалистов, и китайские коллеги готовы оказать нам содействие. Мы договорились и дальше развивать сотрудничество в этой сфере. Нынешний государственный визит Председателя Си Цзиньпина ознаменует проведение двух важных исторических событий. Первое – открытие филиала Пекинского университета языка и культуры при Международном университете Астана. Также сегодня мы с уважаемым г-ном Си Цзиньпином договорились открыть в Казахстане вторую «Мастерскую Лу Баня». Это полезный и важный для страны проект, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана», – сказал глава государства.

Как сообщил президент, в ходе переговоров особое внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству и контактам в сфере туризма. Важным шагом на пути наращивания двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал открытие в рамках визита культурных центров Казахстана в Пекине и Китая в Астане. Президент выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать сближению наших народов и укреплению уз дружбы и добрососедства. Он также сообщил о достигнутой договоренности на постоянной основе проводить культурные мероприятия в двух странах.

«Хочу подчеркнуть, что для граждан Казахстана и Китая на взаимной основе действует безвизовый режим. Его результаты уже ощутили наши граждане, в первую очередь, жители приграничных регионов двух стран, предприниматели, туристы, молодежь и иностранные партнеры. В марте этого года в Пекине был торжественно открыт Год туризма Казахстана в Китае. В следующем году его продолжением станет Год туризма Китая в Казахстане. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами и послужат на благо наших народов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее глава государства отметил, что в ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

«Мы отметили близость наших позиций и подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления многосторонней дипломатии. Партнерство между нашими странами успешно развивается в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Кроме того, мы договорились о продолжении диалога в формате «Центральная Азия – Китай». Мы разделяем общую позицию по мирному урегулированию международных конфликтов, стабилизации геополитической ситуации и укреплению глобальной безопасности и мира», – заявил президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко оценивает результаты сегодняшних переговоров с Председателем Си Цзиньпином.

«Отношения Казахстана и Китая поступательно развиваются. Мы вступили в новый этап сотрудничества. Убежден, амбициозные цели и задачи в рамках нового «золотого 30-летия» будут успешно реализованы. Все подписанные соглашения направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития двух государств и повышение благосостояния наших народов. Уверен, визит Председателя Китая послужит достижению этих благих целей и дальнейшему укреплению казахско-китайских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства», – подытожил лидер Казахстана.

Председатель КНР также высоко оценил состоявшиеся переговоры, особо отметив их теплый, дружеский и плодотворный характер.

«Мы достигли договоренностей по широкому кругу вопросов, подписали Совместное заявление между Китаем и Казахстаном, наметили приоритетные направления сотрудничества. В нашем присутствии был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, касающихся торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной сфер. Они придадут новый импульс конструктивному развитию двусторонних отношений», – сказал лидер Китая.

Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что Китай и Казахстан, двигаясь по пути модернизации, будут вместе развивать и приумножать сложившуюся добрую традицию взаимной поддержки, постоянно укреплять политическое доверие, способствовать сопряжению национальных стратегий развития, поддерживать друг друга в защите коренных интересов.

«Мы будем осуществлять эффективное взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Поставлена новая цель – удвоить товарооборот в кратчайшие сроки. Мы договорились непрерывно углублять сотрудничество в таких традиционных секторах, как торговля и экономика, инвестиции, индустриализация, транспортная взаимосвязанность и энергетика. Будем активно реализовывать Дорожную карту по реализации программы торгово-экономического сотрудничества, ускорим строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей трансграничной железной дороги между нашими странами. Намерены сообща культивировать новые точки роста в таких сферах, как ключевые минеральные ресурсы, альтернативные источники энергии, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровизация», – сказал председатель КНР.

Отдельно в его выступлении было отмечено тесное взаимодействие КНР и Казахстана по линии многосторонних площадок, таких как ООН, ШОС, «Китай – Центральная Азия». Также он поддержал вступление Казахстана в БРИКС.

Си Цзиньпин вновь подтвердил растущую роль Казахстана в качестве средней державы мира и выразил уверенность, что наша страна может внести достойный вклад в глобальное управление.