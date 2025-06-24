Касым-Жомарт Токаев наградил работников СМИ

Президент
24

Президент поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником – Днем работников средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Он подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов – вестниками достоверной информации.

– Вы служите связующим звеном между властью и обществом, разъясняя населению государственную политику и суть реформ. Я искренне признателен за столь важную и сложную работу, которая не каждому по плечу. В последние годы в стране осуществляются кардинальные преобразования, реализуется ряд значимых инициатив. На общенациональном референдуме, состоявшемся три года назад, было принято решение о внесении изменений в Конституцию. Проделаны исторические шаги по кардинальному переформатированию политического устройства страны. Укоренился принцип «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство». Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность Правительства. В соответствии с требованиями Конституции были обновлены все ветви власти. Введена прямая выборность сельских и районных акимов. В политику пришло новое поколение руководителей. Граждане получили возможность принимать активное участие в принятии государственных решений. Утверждается плюрализм мнений, иными словами, в обществе согласно закону создаются условия для выражения людьми своих взглядов, утверждается новая политическая реальность. Концепция «Закон и Порядок» стала неотъемлемой частью общественного сознания – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проводимые реформы позитивно влияют и на отечественную экономику.

– Национальная экономика за последние пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6%. В обрабатывающей промышленности рост также достиг 6%. В целом, за последние пять лет ВВП страны увеличился с 182 до 286 млрд долларов. Все это стало возможным благодаря диверсификации экономики. Отрадно, что позитивные изменения происходят и в других ключевых сферах. Самое главное, происходит трансформация образа жизни людей. Формируется новая гражданская и политическая культура, утверждаются новые ценности. Молодому поколению прививаются лучшие качества «Адал азамат». Реализуется ряд конкретных мер в целях неукоснительного обеспечения верховенства закона. Поистине всенародную поддержку получила общенациональная акция «Таза Қазақстан». Чистота должна начинаться с чистого сознания каждого человека. Наши граждане, всецело разделяя такой подход, активно участвуют в этом всенародном деле. Таким образом, последовательные преобразования кардинально меняют облик Казахстана. Чистыми должны быть не только намерения, но и дела. Мы должны стать передовой нацией и войти в число ведущих стран мира. Только работая сплоченно, объединяя наши усилия, мы сможем достичь поставленных целей. Журналистское сообщество вносит свою лепту в эту созидательную деятельность. Вы являетесь одной из движущих сил проводимых реформ. В конечном счете, и государство, и журналисты работают во благо страны. Наш народ объединяет единая цель – построение Справедливого, Безопасного, Цивилизованного и Чистого Казахстана, – заявил Президент.

По мнению Главы государства, нынешняя геополитическая и экономическая ситуация в мире наглядно демонстрирует, что нельзя занимать выжидательную позицию.

– Испытанию на прочность подвергается глобальная система безопасности. Нарастает противостояние сверхдержав, в ряде регионов обострились вооруженные конфликты. На международной арене происходят сложнейшие, не имевшие прецедентов процессы, нуждающиеся в глубоком осмыслении. По сути, происходит смещение понятий, связанных с международным правом. Культивируется право сильного. Беспрецедентные вызовы для всего человечества выдвигает глобальная цифровая трансформация. Мир вступает в совершенно новую эпоху, в которой технологии искусственного интеллекта становятся одним из ключевых факторов успеха государств. Нам нельзя недооценивать масштаб надвигающихся фундаментальных сдвигов. Чтобы не остаться на обочине прогресса, мы должны придать мощный импульс внедрению инноваций во всех сферах. Этому придается важнейшее значение и мной как Президентом. Грядущее повсеместное распространение искусственного интеллекта предъявляет абсолютно новые требования ко всем профессиям и к вашей профессии тоже. Все больше экспертов говорят о скорой замене людей алгоритмами. Однако для настоящей журналистики предстоящие изменения, напротив, открывают новые возможности, поистине бескрайние горизонты. Новейшие нейросети уже стали полезным инструментом для поиска и анализа информации, создания уникального и востребованного медиапродукта. Вы, отечественные журналисты всегда отличались креативностью, новаторством и стремлением к прогрессу. Убежден, что вы в полной мере сможете использовать возможности новой технологической волны. Сегодня в Казахстане созданы все условия для поступательного развития медиаотрасли, в том числе и блогосферы. Теперь особенно важно, чтобы каждый из вас осознавал свою высокую ответственность за объективное освещение событий и процессов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о том, что в это трудное и непредсказуемое время нужно как зеницу ока беречь единство народа. Особенно важно ценить наше главное богатство – мир и стабильность.

– Высокая ответственность в связи с этим возлагается на работников средств массовой информации. Как говорил Миржакып Дулатов: «Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса» («Қай жұрттың баспасөзі күшті болса, сол жұрттың өзі де күшті»). Поистине, слово обладает огромной силой. Оно может примирить враждующие страны, а может посеять рознь там, где царил мир. Именно поэтому важно глубоко осознавать силу каждого сказанного слова. Сегодня в бесконечном потоке информации особую значимость приобретают достоверные сведения и объективный анализ. На первый план выходит просветительская миссия журналистики. Отделяя зерна от плевел, вы помогаете людям двигаться в правильном направлении и служите им надежным ориентиром. Уверен, что наши журналисты способны дать глубокий анализ и оценить любые события сквозь призму национальных интересов. Я сам много читаю, хорошо знаком с вашими публикациями. Сегодня вы трудитесь в самых разных областях. Среди вас немало талантливых мастеров своего дела, добившихся широкого признания. Представители СМИ успешно работают в Парламенте и маслихатах, в центральных органах и на местах. Это свидетельствует о том, что журналистика – универсальная профессия, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на встречу в Акорду были приглашены ветераны журналистики.

– Сегодня в зале присутствуют такие корифеи, как Сауык Жаканова, Жарылкап Бейсенбайулы и Шархан Казыгул, которые внесли значительный вклад в развитие отечественных масс-медиа и воспитали целую плеяду журналистов. Выражаю вам искреннюю благодарность. Безусловно, добросовестный труд всегда заслуживает глубокого уважения. Это твердая позиция справедливого общества, которое мы строим, – подытожил он.

#президент #праздник #СМИ

Популярное

Все
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Крик души, или Как один человек пытается спасти реку
Фестиваль вдохновил молодежь
Выявлять причины, а не ликвидировать последствия
Токаев поздравил судей и работников суда с профессиональным праздником
«Голос Турана-2025» собирает друзей
Невидимый, но так необходимый труд
Профилактика и правовая культура
Казахстан ввёл запрет на полёты над шестью странами Ближнего Востока
«Золотая жила» Сеита Каскабасова
Судебная власть как неотъемлемый институт правового государства
В МИД обратились к казахстанцам
Строить сообщество единой судьбы
Не заявил и в итоге лишился денег
Успех прокуроров и дипломатов
Футбольная перспектива для страны
Совершили восхождение на горную вершину
Профессиональный праздник отметили стражи правопорядка
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
Токаев поддержал идею о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и ЦА
125 лет Сабиту Муканову: в СКО почтили великого классика казахской литературы
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Глава государства встретился с топ-менеджерами Citi Bank и …
Президент обсудил с главой Philip Morris International по Ц…
Токаев провел ряд двусторонних встреч
Касым-Жомарт Токаев встретился с главой ЕБРР Одиль Рено-Бас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]