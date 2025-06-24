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Он подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов – вестниками достоверной информации.

– Вы служите связующим звеном между властью и обществом, разъясняя населению государственную политику и суть реформ. Я искренне признателен за столь важную и сложную работу, которая не каждому по плечу. В последние годы в стране осуществляются кардинальные преобразования, реализуется ряд значимых инициатив. На общенациональном референдуме, состоявшемся три года назад, было принято решение о внесении изменений в Конституцию. Проделаны исторические шаги по кардинальному переформатированию политического устройства страны. Укоренился принцип «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство». Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность Правительства. В соответствии с требованиями Конституции были обновлены все ветви власти. Введена прямая выборность сельских и районных акимов. В политику пришло новое поколение руководителей. Граждане получили возможность принимать активное участие в принятии государственных решений. Утверждается плюрализм мнений, иными словами, в обществе согласно закону создаются условия для выражения людьми своих взглядов, утверждается новая политическая реальность. Концепция «Закон и Порядок» стала неотъемлемой частью общественного сознания – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проводимые реформы позитивно влияют и на отечественную экономику.

– Национальная экономика за последние пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6%. В обрабатывающей промышленности рост также достиг 6%. В целом, за последние пять лет ВВП страны увеличился с 182 до 286 млрд долларов. Все это стало возможным благодаря диверсификации экономики. Отрадно, что позитивные изменения происходят и в других ключевых сферах. Самое главное, происходит трансформация образа жизни людей. Формируется новая гражданская и политическая культура, утверждаются новые ценности. Молодому поколению прививаются лучшие качества «Адал азамат». Реализуется ряд конкретных мер в целях неукоснительного обеспечения верховенства закона. Поистине всенародную поддержку получила общенациональная акция «Таза Қазақстан». Чистота должна начинаться с чистого сознания каждого человека. Наши граждане, всецело разделяя такой подход, активно участвуют в этом всенародном деле. Таким образом, последовательные преобразования кардинально меняют облик Казахстана. Чистыми должны быть не только намерения, но и дела. Мы должны стать передовой нацией и войти в число ведущих стран мира. Только работая сплоченно, объединяя наши усилия, мы сможем достичь поставленных целей. Журналистское сообщество вносит свою лепту в эту созидательную деятельность. Вы являетесь одной из движущих сил проводимых реформ. В конечном счете, и государство, и журналисты работают во благо страны. Наш народ объединяет единая цель – построение Справедливого, Безопасного, Цивилизованного и Чистого Казахстана, – заявил Президент.

По мнению Главы государства, нынешняя геополитическая и экономическая ситуация в мире наглядно демонстрирует, что нельзя занимать выжидательную позицию.

– Испытанию на прочность подвергается глобальная система безопасности. Нарастает противостояние сверхдержав, в ряде регионов обострились вооруженные конфликты. На международной арене происходят сложнейшие, не имевшие прецедентов процессы, нуждающиеся в глубоком осмыслении. По сути, происходит смещение понятий, связанных с международным правом. Культивируется право сильного. Беспрецедентные вызовы для всего человечества выдвигает глобальная цифровая трансформация. Мир вступает в совершенно новую эпоху, в которой технологии искусственного интеллекта становятся одним из ключевых факторов успеха государств. Нам нельзя недооценивать масштаб надвигающихся фундаментальных сдвигов. Чтобы не остаться на обочине прогресса, мы должны придать мощный импульс внедрению инноваций во всех сферах. Этому придается важнейшее значение и мной как Президентом. Грядущее повсеместное распространение искусственного интеллекта предъявляет абсолютно новые требования ко всем профессиям и к вашей профессии тоже. Все больше экспертов говорят о скорой замене людей алгоритмами. Однако для настоящей журналистики предстоящие изменения, напротив, открывают новые возможности, поистине бескрайние горизонты. Новейшие нейросети уже стали полезным инструментом для поиска и анализа информации, создания уникального и востребованного медиапродукта. Вы, отечественные журналисты всегда отличались креативностью, новаторством и стремлением к прогрессу. Убежден, что вы в полной мере сможете использовать возможности новой технологической волны. Сегодня в Казахстане созданы все условия для поступательного развития медиаотрасли, в том числе и блогосферы. Теперь особенно важно, чтобы каждый из вас осознавал свою высокую ответственность за объективное освещение событий и процессов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о том, что в это трудное и непредсказуемое время нужно как зеницу ока беречь единство народа. Особенно важно ценить наше главное богатство – мир и стабильность.

– Высокая ответственность в связи с этим возлагается на работников средств массовой информации. Как говорил Миржакып Дулатов: «Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса» («Қай жұрттың баспасөзі күшті болса, сол жұрттың өзі де күшті»). Поистине, слово обладает огромной силой. Оно может примирить враждующие страны, а может посеять рознь там, где царил мир. Именно поэтому важно глубоко осознавать силу каждого сказанного слова. Сегодня в бесконечном потоке информации особую значимость приобретают достоверные сведения и объективный анализ. На первый план выходит просветительская миссия журналистики. Отделяя зерна от плевел, вы помогаете людям двигаться в правильном направлении и служите им надежным ориентиром. Уверен, что наши журналисты способны дать глубокий анализ и оценить любые события сквозь призму национальных интересов. Я сам много читаю, хорошо знаком с вашими публикациями. Сегодня вы трудитесь в самых разных областях. Среди вас немало талантливых мастеров своего дела, добившихся широкого признания. Представители СМИ успешно работают в Парламенте и маслихатах, в центральных органах и на местах. Это свидетельствует о том, что журналистика – универсальная профессия, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на встречу в Акорду были приглашены ветераны журналистики.