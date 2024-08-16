Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планом развития Косшы

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Косшы президенту презентовали план инфраструктурного развития города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам акима Гайдара Касенова, после присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек.

Всего в рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов.

За последние два года в городе введены в эксплуатацию 3 школы, завершается строительство еще одной школы. В ближайшие годы в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство трех школ, а также двух детских садов.

В Косшы функционируют одна государственная поликлиника и две поликлиники в рамках государственно-частного партнерства.

Как отметил аким, в настоящее время за счет частных инвестиций строится многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 1 000 посещений в смену, в которой предусмотрены отделения онкологии, неврологии и родильное отделение. Планируется, что медицинское учреждение будет обслуживать не только население Косшы, но и жителей близлежащих районов.

В мае этого года начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс Alan, в котором имеются бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, предусмотренные для посещения детей и взрослых.

Президент был проинформирован о том, что в общественном культурно-спортивном центре, который будет сдан в следующем году, откроются отдел интерактивного образования, спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также кинотеатр, выставочный зал, библиотека, лекционный зал и амфтитеатр.

Глава государства отметил динамичное развитие Косшы и поручил акиму области уделить особое внимание вопросам модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к населенном пункту.