В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций

Фото: пресс-служба президента РК

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент отметил значимость единогласно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по институционализации Регионального центра.

Глава государства отметил, что в год 80-летия создания ООН, по-прежнему являющейся универсальной и безальтернативной организацией, важно направить усилия всех государств на соблюдение ее Устава и общепризнанных принципов международного права.

В свою очередь Генеральный секретарь высоко оценил миротворческие усилия Казахстана и его вклад в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие.