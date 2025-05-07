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«Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов. Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны.

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и Казахстана. Те грозные дни показали, что война несет лишь горе и утраты, а мир – это бесценное богатство. Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить. Отрадно, что сегодня среди нас находятся уважаемые ветераны, сумевшие выстоять в этой страшной войне.

Дорогие ветераны, выражаю вам глубочайшую благодарность от имени всех соотечественников! Героизм воинов-фронтовиков навечно останется в нашей памяти, а их беззаветная любовь к Родине и самоотверженность всегда будут служить примером для потомков. Имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны никогда не будут забыты! Низкий поклон вам!

Наш народ внес огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше миллиона двухсот тысяч казахстанцев, половина из них героически погибли, отдав свои жизни за светлое и безопасное будущее следующих поколений соотечественников. Ратные подвиги наших земляков стали ярким свидетельством храбрости и мужества казахского народа.

Свыше 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Сагадат Нурмагамбетов, Иван Панфилов, Бауыржан Момышулы, Нуркен Абдиров, Малик Габдуллин, Сабыр Рахимов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Рахимжан Кошкарбаев, Хиуаз Доспанова и многие другие славные воины оставили неизгладимый след в истории.

Пример самоотверженности и стойкости продемонстрировали в годы войны наши труженики тыла. Из Казахстана на фронт было направлено полторы тысячи вагонов одежды и продуктов питания. В республику были перебазированы и построены сотни предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили производство военной продукции. На заводах и фабриках казахстанцы изготавливали вооружение и боеприпасы, шили обмундирование. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца.

Чествовать Великую Победу – это, прежде всего, свято чтить память о наших героях. Подрастающее поколение должно знать об их боевых и трудовых подвигах.

Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»), посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты. Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы. В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов. Наша внешняя политика направлена на обеспечение этой цели.

Казахи – мирный, и в то же время храбрый и решительный народ, который твердо следует принципу «Жаным – арымның садағасы» («Честь дороже жизни»).

Героические традиции казахского народа передаются от отца к сыну на протяжении веков. Наши легендарные батыры во времена Золотой Орды и Казахского ханства сберегли бескрайние земли Великой степи для будущих поколений. Сегодня их потомки зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Наша доблестная армия – оплот Независимости страны. Казахстанские воины стойко защищают территориальную целостность государства, спокойствие и мирную жизнь граждан. Вооруженные Силы Казахстана вносят вклад в поддержание международного мира и стабильности. Наши воины успешно участвуют в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Это свидетельствует о высоком доверии мирового сообщества к казахстанской армии», сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В завершении своей речи, Глава государства подчеркнул: