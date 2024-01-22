Президент поручил разработать единый закон в сфере профилактики правонарушений

Президент
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Аменова Дана
Корреспондент

Лидер Казахстана считает, что правоохранительным органам следует уделить пристальное внимание профилактике правонарушений. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Акорды

«Зачастую главной причиной преступлений является асоциальный образ жизни. Поэтому важно точечно работать с лицами, склонными к нарушению закона, нивелировать все предпосылки их антиобщественного поведения. Однако надо признать, что на сегодня система профилактики преступлений неэффективна и требует кардинального обновления. Из поля зрения выпадает значительная доля лиц, относящихся к группам риска. Индивидуальная профилактика сведена к ограничительно-принудительным мерам. На уровне местных сообществ эта работа ведется несистемно, нет действенных механизмов координации. Назрела потребность в разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений. В законопроекте следует полностью пересмотреть перечень лиц, подлежащих профилактическому воздействию. Нужно четко прописать компетенции ответственных органов, механизмы координации, инструменты индивидуальной профилактики», – сказал президент.

Глава государства убежден, что это имеет большое значение, в том числе для противодействия семейно-бытовому насилию. По его словам, превентивная работа здесь играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

«Как вы знаете, я уже высказывался о том, что поддерживаю ужесточение ответственности за подобные преступления. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс будут приняты в ближайшее время. Министерству внутренних дел нужно заблаговременно подготовить сотрудников к переходу на новый формат работы. Следует учесть все проблемы, имевшиеся ранее в правоприменительной практике. Кроме того, остро нуждается в обновлении система защиты прав несовершеннолетних. К этой работе правительству надо подойти обстоятельно, привлечь к ней институты гражданского общества и экспертов», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.  

Он полагает, что необходимо реализовать на практике ключевые принципы сервисной модели полиции. Это, в первую очередь, умение слышать запросы общества и оперативно реагировать на них.

«Важно выстраивать эффективные каналы обратной связи, предлагать людям взаимовыгодные формы сотрудничества. Уверен, опора на инициативных и неравнодушных граждан позволит обеспечить на деле соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям», – заявил глава государства.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan высказался за укрепление принципа «закон и порядок», четко и однозначно заявив, что поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. 

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