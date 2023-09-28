Касым-Жомарт Токаев прибыл в ФРГ

Фото: пресс-служба президента РК

Пресс-служба президента Казахстана сообщила о прибытии Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает Kazpravda.kz.

Ожидается, что в рамках визита глава государства проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии, рассказали в Акорде.