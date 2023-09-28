Касым-Жомарт Токаев прибыл в ФРГ
50
Начался официальный визит главы государства в Федеративную Республику Германия.
Пресс-служба президента Казахстана сообщила о прибытии Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает Kazpravda.kz.
Ожидается, что в рамках визита глава государства проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.
Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии, рассказали в Акорде.