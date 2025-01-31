Касым-Жомарт Токаев принял Акихису Нагашиму

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального советника Премьер-министра Японии, депутата Палаты представителей Парламента Акихису Нагашиму, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Казахстан придает важное значение развитию стратегического партнерства с Японией. Между нашими странами сложились тесные отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании. Как мы говорим: «Казахстан и Япония – дальние соседи, но близкие друзья», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества между двумя странами.

По его словам, объем привлеченных в экономику нашей страны японских инвестиций превысил 8 млрд долларов. Казахстан готов и далее предоставлять благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе передовых компаний Японии.

В свою очередь Акихиса Нагашима передал главе государства теплые слова приветствия премьер-министра Японии Шигеру Ишибы, а также подтвердил твердую приверженность Токио дальнейшему укреплению казахско-японских многогранных отношений.

Собеседники особо подчеркнули важность укрепления политического диалога на высшем уровне и обсудили перспективы углубления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, образование, климатические вопросы и культурно-гуманитарное сотрудничество.