Касым-Жомарт Токаев принял главу ОБСЕ Элину Валтонен

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Президент Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства выразил поддержку деятельности Элины Валтонен, которая возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности.

– В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов.

В свою очередь Элина Валтонен подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.

– Я отмечаю Ваши усилия по укреплению международного авторитета Казахстана, благодаря которым страна зарекомендовала себя как влиятельная средняя держава в регионе и мире. Авторитет Казахстана укрепляется в том числе через активное участие в таких организациях, как ОБСЕ. Мы искренне ценим Вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с Офисом программ ОБСЕ в Астане, – сказала действующий председатель ОБСЕ.

В завершение встречи Глава государства передал теплые пожелания Президенту Финляндии Александру Стуббу и подтвердил готовность к тесному взаимодействию во имя укрепления дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

#Токаев #ОБСЕ #Валтонен

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