В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прибывшего с официальным визитом в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе переговоров в формате тет-а-тет Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Премьер-министра в РК укрепит казахско-словацкое партнерство и откроет новые перспективы двусторонних отношений.

– Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения. Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как Президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях, – сказал Глава государства.

В свою очередь Премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.