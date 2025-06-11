В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прибывшего с официальным визитом в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК
В ходе переговоров в формате тет-а-тет Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Премьер-министра в РК укрепит казахско-словацкое партнерство и откроет новые перспективы двусторонних отношений.
– Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения. Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как Президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях, – сказал Глава государства.
В свою очередь Премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.
– Ваше Превосходительство, г-н Президент, большое спасибо за гостеприимство. Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными, – отметил Роберт Фицо.