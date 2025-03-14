Касым-Жомарт Токаев считает необходимым тщательно проводить экспертизу фильмов перед прокатом

Кино,Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Как отметил президент, во главу угла должны ставиться не количество, а качество фильмов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая высказался о состоянии отечественного кинематографа и необходимости предпрокатной экспертизы фильмов, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе выступления глава государства упомянул о дальнейшем развитии киноиндустрии.

«В обществе есть критика в отношении фильмов, которые показываются в наших кинотеатрах. В прошлом году вышло 94 фильма, снятых казахстанскими кинематографистами. То есть в наших кинотеатрах идёт в основном отечественное кино. Это хорошая тенденция. Но мы во главу угла должны ставить не количество, а качество. Дарить зрителям хорошее настроение и веселье – это одно, а продвигать непристойные модели поведения – совсем другое», – сказал президент.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране появились фильмы, пропагандирующие насилие, жестокость и криминальную романтику. Он напомнил, что большинство кинолент сейчас снимаются не по государственному заказу, а на частные средства.

«Все мы хорошо понимаем, что кино – важный инструмент идеологии. Поэтому следует предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, в том числе снятых на частные средства», – заявил президент.

Вместе с тем, в качестве положительного примера глава государства привел мультфильм «Шокан. Путешествие в Кашгарию».

«Это отличное произведение, благодаря которому дети могут много узнать о нашей выдающейся исторической личности – Шокане Валиханове. Таких мультфильмов на казахском языке, показывающих национальную самобытность, должно быть больше. Это напрямую влияет на будущее нации», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #анимация #курултай #фильмы

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