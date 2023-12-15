Касым-Жомарту Токаеву показали работу завода Metal Former

Глава государства ознакомился с деятельностью ТОО Metal Former, выпускающего кровельные и облицовочные материалы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок и позволит заменить до 15% импортируемых алюминиевых профилей и до 40% импортируемых кровельных покрытий и фиброцементных панелей.

Главе государства показали производственные цеха и готовую продукцию завода.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки таких предприятий и подчеркнул необходимость перехода с импортных строительных материалов на отечественную продукцию. Он пообщался с работниками завода и пожелал им успехов в работе.