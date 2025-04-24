Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев рассказал о консолидирующей роли современного казахстанского общества.

«Казахстан – историческая Родина казахов, волею судеб родившихся и выросших за рубежом. Казахи, проживающие за пределами нашей страны, в большинстве своем знают родной язык и соблюдают традиции предков. Единство страны – это, прежде всего, единство всех казахов. Во-вторых, единство страны – это единство всех этносов, населяющих священную казахскую землю. Мы всегда говорим об этом. Когда-то в Казахстан были насильно депортированы миллионы людей. Казахи никого из них не считали чужаками, а принимали как братьев. Переселенцев приютили в своих домах, делили с ними кусок хлеба. Миллионы потомков того поколения сейчас являются полноправными гражданами Казахстана. Они внесли большой вклад в развитие нашего государства и служат на благо страны», – аргументировал Глава государства.

Также он добавил, что после обретения казахским народом Независимости наши соотечественники обрели возможность вернуться на свою землю.

«Из Казахстана немало людей также вернулось на историческую родину. Около 4 миллионов наших земляков переехали в Германию, Польшу, Израиль. Многие из них не забывают доброту и заботу казахского народа. Они говорят на казахском языке, поют казахские песни, соблюдают казахские обычаи и традиции, каждый год отмечают Наурыз. Они вывешивают флаг Казахстана над своими домами, показывая свою привязанность к нашей стране. Можно сказать, что все граждане Казахстана, все наши соотечественники, проживающие за рубежом, — это одна большая семья», – считает он.

По его словам, укрепление семейных ценностей — это основа стабильного и гармоничного общества, залог светлого будущего нашей страны. Именно в семье формируется всесторонне развитая личность, ответственный гражданин, настоящий патриот.