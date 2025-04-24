Токаев – о единстве в обществе и созидательных традициях

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Глава государства принимает участие в XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев рассказал о консолидирующей роли современного казахстанского общества.  

«Казахстан – историческая Родина казахов, волею судеб родившихся и выросших за рубежом. Казахи, проживающие за пределами нашей страны, в большинстве своем знают родной язык и соблюдают традиции предков. Единство страны – это, прежде всего, единство всех казахов. Во-вторых, единство страны – это единство всех этносов, населяющих священную казахскую землю. Мы всегда говорим об этом. Когда-то в Казахстан были насильно депортированы миллионы людей. Казахи никого из них не считали чужаками, а принимали как братьев. Переселенцев приютили в своих домах, делили с ними кусок хлеба. Миллионы потомков того поколения сейчас являются полноправными гражданами Казахстана. Они внесли большой вклад в развитие нашего государства и служат на благо страны», – аргументировал Глава государства. 

Также он добавил, что после обретения казахским народом Независимости наши соотечественники обрели возможность вернуться на свою землю.

«Из Казахстана немало людей также вернулось на историческую родину. Около 4 миллионов наших земляков переехали в Германию, Польшу, Израиль. Многие из них не забывают доброту и заботу казахского народа. Они говорят на казахском языке, поют казахские песни, соблюдают казахские обычаи и традиции, каждый год отмечают Наурыз. Они вывешивают флаг Казахстана над своими домами, показывая свою привязанность к нашей стране. Можно сказать, что все граждане Казахстана, все наши соотечественники, проживающие за рубежом, — это одна большая семья», – считает он. 

По его словам, укрепление семейных ценностей — это основа стабильного и гармоничного общества, залог светлого будущего нашей страны. Именно в семье формируется всесторонне развитая личность, ответственный гражданин, настоящий патриот.

«С большим уважением и признанием мы должны относиться к праздникам, которые отмечаются в каждой семье, в каждом доме в нашей стране. Один из таких поистине всенародных праздников – Наурыз. В этом году благодаря новому формату празднования Наурыз прошел по-особенному. Во всех регионах царила неповторимая атмосфера единения и весеннего настроения. Так в нашем обществе формируются и укореняются новые созидательные традиции», – подытожил Президент.

 

#Токаев #АНК #Акорда

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