Казахстан экспортировал 8,7 млн тонн зерна нового урожая

Сельское хозяйство,Экономика
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По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября 2024 года по 18 июня 2025 года объем экспорта зерна нового урожая составил 8,7 млн. тонн. Это на 58,7% больше, чем за аналогичный период 2023–2024 годов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Существенное увеличение объемов экспорта подтверждает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках, а также свидетельствует об эффективности предпринимаемых мер по расширению географии поставок и совершенствованию логистической инфраструктуры.

В числе основных направлений экспорта традиционные рынки: Узбекистан — 3,1 млн тонн (+30,3%), Таджикистан — 1,2 млн тонн (+46,1%), Афганистан — 285 тыс. тонн (+37%), Кыргызстан — 209 тыс. тонн (+85,5%), Иран — 963 тыс. тонн (рост в 17,2 раз), Азербайджан — 696 тыс. тонн (рост в 116,6 раз).

#Казахстан #экспорт #зерно

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