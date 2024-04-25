Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог

Экономика
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Республика также планирует использовать мощности Бейнеуского терминала для увеличения экспорта муки и зерна в эту центрально-азиатскую страну, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Вице-премьеры Казахстана и Афганистана Серик Жумангарин и Абдула Гани Барадар выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества по проектам транспортной интеграции Центральной и Южной Азии, сообщает пресс-служба Кабмина РК.

«В частности, обозначена готовность казахстанской стороны участвовать в реализации проектов по развитию трансафганского коридора: строительстве железных дорог Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и Герат – Кандагар – Спин-Булдак. Проект даст возможность сократить время доставки грузов между странами региона почти в 10 раз, а также снизить стоимость перевозок грузов. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганской магистрали посредством поставок материалов для верхнего строения ж/д пути, шпал и скреплений собственного производства», - говорится в сообщении.

За последние три года объем экспортных перевозок из Казахстана в Афганистан устойчиво растет: за 2023 год объем перевозок по железной дороге составил 2,7 млн тонн, из них 1,5 млн тонн – мука и зерно. Это на 14% больше в сравнении с уровнем 2021 года. Прогноз на ближайшие годы – увеличение экспорта на 40%. При этом к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза.

Стороны также обсудили возможности возобновления воздушного сообщения между странами. В рамках меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Афганистана авиаперевозчики сторон имеют право выполнять 3 регулярных пассажирских/грузовых рейса в неделю. Казахстанская сторона готова рассмотреть этот вопрос при поступлении заявок от афганских авиакомпаний.

На прошедшей встрече представители АО «НК «КТЖ» также презентовали экспортные и транзитные возможности Казахстана для увеличения взаимного грузопотока.

«Сегодня стартовал пилотный проект по организации нового мультимодального экспортного маршрута из Казахстана через Узбекистан, Афганистан, Пакистан и далее морем до порта Джебель-Али в ОАЭ. Новый маршрут организован при участии KTZ Express. Экспортер – казахстанская Bio Synergy co, партнер по доставке груза – пакистанская National Logistics Cell (NLC). Сейчас в Павлодарской области началась погрузка груза. Это алюмосиликатная полая микросфера. В Алматы груз будет перегружен в контейнеры и переброшен на машины пакистанского партнера. И далее автотранспортом – через Узбекистан и Афганистан до порта Карачи в Пакистане. Оттуда два контейнера отправятся морем до порта Джебель-Али в ОАЭ», – сообщил управляющий директор АО «НК «КТЖ» Бауыржан Урынбасаров.

По его словам, ожидаемый срок доставки грузов до места назначения – около 20-25 дней. При успешной реализации пилотного проекта ожидается активное развитие данного направления и привлечение значительных объемов грузопотока по новому маршруту.

В рамках встречи вице-премьеров РК и Афганистана казахстанская сторона предложила рассмотреть мощности Бейнеуского терминала для увеличения объемов поставок казахстанского зерна и муки в Афганистан.

«Сегодня Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана. Ваша страна традиционно импортирует казахстанское зерно и муку. Могу заверить, что Казахстан был и будет оставаться надежным поставщиком этих товаров на афганский рынок», – заявил Серик Жумангарин.

Мощности терминала позволяют отгружать в месяц до 100 тыс. тонн зерна, 12 тыс. тонн муки и до 3 тыс. тонн комбикормов.

Наряду с этим у Казахстана есть возможности по транзиту китайских грузов в направлении Южной Азии: собственный терминал на территории Сухого порта в Сиане (КНР), который на сегодня консолидирует 40% всех контейнерных поездов, идущих в направлении Казахстана из Китая.

Кроме того, имеется казахстанско-китайский терминал в порту Ляньюньган, где ежесуточно формируются по два контейнерных поезда в направлении Казахстана.

Таким образом, если будут построены трансафганские железные дороги, то грузы будут идти из Китая через Казахстан не только на запад, но и через Афганистан в направлении Пакистана, Индии.

Также с казахстанской стороны прозвучало предложение диверсифицировать поставки китайской продукции в Афганистан через территорию Казахстана по маршруту Китай – Казахстан (до Актау) – Туркменистан – Афганистан (Тургунди/Анхой).

Для консолидации грузов предложено использовать терминал в городе Сиань (КНР).  По расчетам казахстанских специалистов, срок доставки товаров организованными контейнерными поездами из Сианя/Урумчи до Афганистана (Тургунди/Анхой) составит около 10-12 дней.

#казахстан #Афганистан #железная дорога #экспорт зерна #терминал Бейнеу #трансафганские железные дороги #экспорт муки

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