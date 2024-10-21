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Казахстан и Афганистан прорабатывают маршруты поставок из Китая

Экономика
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На встрече вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи, прошедшей 21 октября в Алматы, участники подробно обсудили вопросы логистики поставок товаров из Китая в Афганистан и обратно транзитом через Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

Фото: Минторговли

Один из ключевых вопросов – обратная загрузка вагонов и контейнеров, необходимая для удешевления логистики. Как отметил на встрече вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, для обратной загрузки вагонов казахстанская сторона провела анализ возможных товаров для импортных поставок из Афганистана в Казахстан. В частности, Казахстан заинтересован в импорте фруктов и овощей, хурмы, фасоли и других продуктов питания. Управляющий директор КТЖ Бауыржан Урынбасаров предложил два варианта обратной загрузки порожних контейнеров и вагонов. 

«С учетом сложностей возврата порожних контейнеров предлагаем афганской стороне рассмотреть возможности организации кругового движения поездов: то есть контейнеры с товарами из Китая  идут в Казахстан и далее в Афганистан, там загружаются афганскими товарами, предназначенными для Китая,  и уже через порт Карачи идут  в Китай», - информировал Бауыржан Урынбасаров. – Второй  вариант обратных поставок – ж/д состав доходит до Афганистана, загружается афганскими товарами и идет в Казахстан, где после разгрузки загружается казахстанскими товарами и отправляется в  Китай.

Также участники встречи, в целях увеличения объемов взаимного товарооборота до 3 млрд долларов США, обсудили необходимость разработки и подписания документов об автоперевозках и подкарантинной продукции для ее беспрепятственного импорта. Стороны обсудили возможность создания логистического хаба  для афганских товаров для транспортировки по маршруту Китай – Казахстан – Афганистан. Это позволило бы значительно удешевить логистику перевозок.  Со своей стороны, Серик Жумангарин предложил афганской стороне использовать мощности казахстанского сухого порта в Сиане, казахстанско-китайского логистического терминала в порту Ляньюнган, и в будущем – строящего терминала в сухом порту Урумчи. 

«Мы можем упростить и наладить логистику, но для значительной интенсификации наших двусторонних отношений нам нужны промышленные кооперационные проекты», - подчеркнул вице-премьер Казахстана.

По итогам встречи стороны договорились организовать межрегиональный казахстанско-афганский форум, где провинции Афганистана и регионы Казахстана могли бы предметно обсудить и выработать взаимовыгодные кооперационные проекты.

В январе-августе 2024 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил 330,7 млн долларов США. Экспорт из Казахстана в Афганистан составил 316,5 млн долларов, включая муку, масло подсолнечное, природный газ и удобрения. Импорт из Афганистана достиг 14,1 млн долларов, основными товарами которого являются минеральные воды, фрукты, соки и алюминиевые изделия.

 

#казахстан #Афганистан #логистика

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