Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в Риме встретился с министром по делам предпринимательства и продукции «Сделано в Италии» г-м Адольфо Урсо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Минторговли

Стороны обсудили расширение торговых взаимоотношений междуКазахстаном и Италией, внедрение единой концепции «Made in Kazakhstan withItaly».

Как отметил Арман Шаккалиев, Казахстан выступает надежным партнером итальянского бизнеса в Центральной Азии. Вместе с тем, наши страны обладают большими возможностями для дальнейшего углубления партнерства в экономической сфере.

– Потенциал экспорта товаров обработанной продукции из Казахстана в Италию превышает 260 млн долларов. Значительные преимущества имеет органическая пищевая продукция. Одним из перспективных товаров, который, по нашим прогнозам, будет пользоваться спросом на рынке Италии, – является мясо конины. Казахстан может предложить органическую охлажденную конину, а также экспортные поставки икры и меда, - сообщил на встрече министр торговли и интеграции Казахстана.

Учитывая, что ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов, казахстанские компании могли бы вполне успешно поставлять качественное мясо итальянским покупателям.

В продолжение достигнутых в январе 2024 года договоренностей между главами государств Казахстана Италии Арман Шаккалиев предложил проработать вопрос создания и продвижения единой концепции «Made inKazakhstan with Italy». Эту торговую марку можно будет использовать для товаров, выпущенных совместно МСБ Италии и Казахстана.

– В целях стимулирования внутреннего производства мы планируем запустить Реестр товаров казахстанского происхождения. Он будет доступен всем заинтересованным сторонам и станет единственным источником сведений о товарах казахстанского происхождения. Товары из этого реестра будут иметь право на получение государственной поддержки, – сказал министр торговли и интеграции Казахстана.

Министр по делам предпринимательства Адольфо Урсо отметил, что концепция Made in Italy сегодня уже больше про глобальную идентификацию продукции, про устойчивый товар, социальную устойчивость, которая несет в себе понятия «сделано хорошо», «хорошо узнаваемо». Он поддержал инициативу по созданию единой марки. По мнению министра, для того чтобы производитель выпустил продукт под знаком «Сделано в Казахстане», он, в первую очередь, должен подчеркнуть особенности своей продукции, чтобы отличаться от многих других брендов.

В этот же день Арман Шаккалиев провел переговоры с госсекретарем - заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Марией Триподи.

Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, а также практическую реализацию договоренностей между главами государств Казахстана и Италии.

Г-жа Триподи еще раз подчеркнула, что МСБ – это основа итальянского предпринимательства, также как и для казахстанской экономики. В этой связи, имеется отличная способность налаживания кооперационных связей во многих сферах. Также заместитель министра отметила важность тесного взаимодействия между институтами развития и продвижения экспорта и торговли.

Реализация достигнутых договоренностей будет осуществляться в рамках межправительственной рабочей группы. В завершение стороны обсудили организацию и проведение министерской конференции в формате Италия+Центральная Азия, которая пройдет в мае 2024 года.