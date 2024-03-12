Ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов

Международное сотрудничество, Экономика
260
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в Риме встретился с министром по делам предпринимательства и продукции «Сделано в Италии» г-м Адольфо Урсо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Минторговли

Стороны обсудили расширение торговых взаимоотношений междуКазахстаном и Италией, внедрение единой концепции «Made in Kazakhstan withItaly».

Как отметил Арман Шаккалиев, Казахстан выступает надежным партнером итальянского бизнеса в Центральной Азии. Вместе с тем, наши страны обладают большими возможностями для дальнейшего углубления партнерства в экономической сфере.

– Потенциал экспорта товаров обработанной продукции из Казахстана в Италию превышает 260 млн долларов. Значительные преимущества имеет органическая пищевая продукция. Одним из перспективных товаров, который, по нашим прогнозам, будет пользоваться спросом на рынке Италии, – является мясо конины. Казахстан может предложить органическую охлажденную конину, а также экспортные поставки икры и меда, - сообщил на встрече министр торговли и интеграции Казахстана.

Учитывая, что ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов, казахстанские компании могли бы вполне успешно поставлять качественное мясо итальянским покупателям.

В продолжение достигнутых в январе 2024 года договоренностей между главами государств Казахстана Италии Арман Шаккалиев предложил проработать вопрос создания и продвижения единой концепции «Made inKazakhstan with Italy». Эту торговую марку можно будет использовать для товаров, выпущенных совместно МСБ Италии и Казахстана.

– В целях стимулирования внутреннего производства мы планируем запустить Реестр товаров казахстанского происхождения. Он будет доступен всем заинтересованным сторонам и станет единственным источником сведений о товарах казахстанского происхождения. Товары из этого реестра будут иметь право на получение государственной поддержки, – сказал министр торговли и интеграции Казахстана.

Министр по делам предпринимательства Адольфо Урсо отметил, что концепция Made in Italy сегодня уже больше про глобальную идентификацию продукции, про устойчивый товар, социальную устойчивость, которая несет в себе понятия «сделано хорошо», «хорошо узнаваемо». Он поддержал инициативу по созданию единой марки. По мнению министра, для того чтобы производитель выпустил продукт под знаком «Сделано в Казахстане», он, в первую очередь, должен подчеркнуть особенности своей продукции, чтобы отличаться от многих других брендов.

В этот же день Арман Шаккалиев провел переговоры с госсекретарем - заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Марией Триподи.

Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, а также практическую реализацию договоренностей между главами государств Казахстана и Италии.

Г-жа Триподи еще раз подчеркнула, что МСБ – это основа итальянского предпринимательства, также как и для казахстанской экономики. В этой связи, имеется отличная способность налаживания кооперационных связей во многих сферах. Также заместитель министра отметила важность тесного взаимодействия между институтами развития и продвижения экспорта и торговли.

Реализация достигнутых договоренностей будет осуществляться в рамках межправительственной рабочей группы. В завершение стороны обсудили организацию и проведение министерской конференции в формате Италия+Центральная Азия, которая пройдет в мае 2024 года.

#казахстан #сотрудничество #товары #Италия #конина #торговая марка

Популярное

Все
Красиво шить не запретишь
Берут одни, отдают другие
Школьница из Аккольского района вместе со своим учителем стала автором мужского парфюма
Воровать – так по полной?
То деньги присвоят, то перемены урежут
Не будут платить – отключим газ!
Вот уже две недели в Семее не утихают споры вокруг нового генерального плана города
Подсчитать точное количество лошадей, павших от бескормицы в области Улытау, крайне сложно
Войти в топ мировых вузов
Лапша без посредников
Эмоции, впечатления, опыт
Куда уходит Каспий?
Обещают, что будет красиво
В Костанайской области не хватает 248 врачей, 74 из них нужны на селе
Ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов
Должны ли врачи скорой помощи разуваться или надевать бахилы, если прибыли на вызов, и почему мы решили затронуть эту тему?
Нужны ли посредники?
Время большой воды
Жизнь – как факел
Ближе к народу
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Ракеты стартуют в Астане
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Токаев встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджа…
14 документов подписали Казахстан и Азербайджан
Токаев и Алиев выступили с совместным заявлением для прессы
Токаев и Алиев встретили контейнерный поезд из Сианя в Апше…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]