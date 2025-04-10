Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, целью закона является формирование полной правовой базы в сфере уголовного судопроизводства с Кипром и возвращение в страну граждан, осужденных за границей, оказание положительного влияния на их быструю адаптацию в обществе.

В Соглашении регламентируются вопросы передачи осужденных лиц и основания для отказа в ней. Стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности.

Соглашением установлены основные условия, при соблюдении которых может быть передано осужденное лицо: наличие добровольного согласия осужденного о передаче; осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух сторон; деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в соответствии с законодательством стороны исполнения приговора.

В передаче может быть отказано по следующим причинам: если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может нанести ее суверенитету, безопасности или общественному порядку урон; осужденное лицо не возместило ущерб по приговору; в стороне вынесения приговора в отношении осужденного лица, подлежащего передаче, осуществляется уголовное преследование.