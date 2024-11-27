Казахстан и Китай усиливают сотрудничество в сфере технического и профессионального образования

В рамках реализации поручения премьер-министра РК по созданию Национального центра компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования министр просвещения Гани Бейсембаев посетил Китайскую Народную Республику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

В ходе поездки министр ознакомился с передовыми практиками в области профтехобразования и провел ряд встреч с китайскими коллегами. Одним из ключевых мероприятий стало посещение мастерской Лу Бань — это уникальный образовательный центр подготовки специалистов. Комплекс оснащен современным оборудованием и учебными материалами, позволяющими студентам осваивать новейшие технологии производства, цифровые технологии и инженерное проектирование. Этот опыт планируется использовать при создании Национального центра компетенций в Казахстане, который откроет новые возможности для студентов в области технического и профессионального образования.

В Тяньцзине министр провел серию переговоров с представителями ведущих колледжей Китая. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и обмена опытом в сфере подготовки рабочих кадров. Также Гани Бейсембаев принял участие во Всемирной конференции по развитию профессионально-технического образования с участием профильных министров 48 стран. В своем выступлении на пленарной сессии министр подчеркнул важность развития системы технического и профессионального образования в Казахстане.

«В рамках объявленного президентом Казахстана Года рабочих профессий проводится трансформация системы технического и профессионального образования. Особое внимание уделяется развитию мягких навыков, таких как эмоциональный интеллект и инженерное мышление, которые необходимы для сложных производственных задач. Совершенствуются законодательные нормы и усиливается менеджмент в колледжах с учетом международных практик. Казахстан стремится интегрировать мировое профессиональное сообщество и передовые образовательные технологии в процесс подготовки кадров для повышения конкурентоспособности наших студентов», – заявил Гани Бейсембаев.

На полях мероприятия министр провел двустороннюю встречу со своим коллегой из КНР Хуай Цзиньпэном. Стороны обсудили вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества и обмена опытом между двумя странами в сфере технического и профессионального образования.