Свыше 380 тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты

Образование
Айман Аманжолова
корреспондент

Более 8 тысяч школ Казахстана начали новый учебный год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 8 048 общеобразовательных школ, что на 1,6% больше показателя 2024-2025 учебного года – 7 920 школ.

Развитие образовательной инфраструктуры продолжается. За январь-июль 2026 года в Казахстане введено в эксплуатацию 32 общеобразовательные школы общей вместимостью 18 090 ученических мест, а также 32 дошкольные организации на 4 207 мест. Из них 14 школ и 26 дошкольных организаций расположены в сельской местности.

Наибольшее количество общеобразовательных школ за отчётный период введено в эксплуатацию в Туркестанской и Атырауской областях – по пять школ. В Актюбинской, Алматинской и Карагандинской областях введено по три школы. По две школы введены в Жамбылской области, а также в городах Алматы и Шымкент.

Кроме того, за январь-июль 2026 года введено в эксплуатацию 9 учебных центров: 3 – в Кызылординской области, по 2 – в городе Шымкент и Атырауской области, по 1 – в Алматинской и Жамбылской областях.

В Алматы введён в эксплуатацию центр детского творчества площадью 10 662 кв. метра, а в области Абай – дворец школьников площадью 9 809 кв. метров.

По информации Министерства просвещения РК, в 2026-2027 учебном году ожидается увеличение числа учащихся: в школы планируется принять более 4,1 млн детей, в том числе свыше 380 тыс. первоклассников. Для сравнения, в 2025-2026 учебном году в школах обучались более 3,9 млн учащихся, из них свыше 363 тыс. детей пошли в первый класс.

#Казахстан #школа #1сентября

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