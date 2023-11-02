Казахстан и Венгрия продолжат экономическое сотрудничество

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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В ходе переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность к развитию контактов в таких областях, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и туризм.

Кроме того, собеседники заявили о важности укрепления межпарламентских связей через группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках различных международных площадок, включая ООН, ОБСЕ и ОТГ.

В ходе встречи глава нашего государства также остановился на вопросах укрепления гуманитарных связей. Сегодня в Астане одна из улиц будет названа в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи, что служит еще одним наглядным свидетельством тесных дружеских связей Казахстана и Венгрии.