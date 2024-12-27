Казахстан – лидер по привлеченным инвестициям в новые проекты в регионе Северной и Центральной Азии

Экономика
492

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) при ООН опубликовала доклад об инвестициях в регионе за 2024 год, сообщили в Kazakh Invest

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно докладу, Казахстан привлек $15,7 млрд в новые проекты и вышел в лидеры по привлеченным инвестициям регионе Северной и Центральной Азии.

По результатам 2024 года прирост инвестиций в Казахстан составил 88% по сравнению с 2023 годом. На нашу страну приходится 63% всех привлеченных инвестиций в регионе.

Далее по списку расположились:

Узбекистан – $4 млрд (-49%)

Кыргызстан – $2,1 млрд (+310%)

Азербайджан – $1,2 млрд (+1%)

Туркменистан – $339 млн

Грузия – $126 млн

Армения – $67 млн

 В докладе отмечено, что инвестиционный климат региона демонстрирует устойчивое стремление международных компаний диверсифицировать свои стратегии и поддерживать проекты в таких ключевых направлениях, как зеленая энергия, цифровизация и технологические инновации.

"В этом контексте особенно важна проактивная работа инвестиционных агентств и профильных министерств. Успех новых направлений зависит не только от создания благоприятной политики, но и от поддержки инвесторов на всех этапах, включая постинвестиционное сопровождение", - отмечается в докладе.

Несмотря на глобальные вызовы, Казахстан продолжает привлекать внимание крупных иностранных инвесторов, становясь платформой для устойчивого роста и новых возможностей. В текущем году в стране прошли крупные инвестиционные мероприятия - Совет иностранных инвесторов и Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям - 2024, укрепившие позиции Казахстана как ключевого инвестиционного хаба региона.

#инвестиции

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Роман Скляр обсудил с главой CNPC совместные нефтегазовые п…
Завод по переработке ТБО построят в ВКО
Новая шахта «Болашак» введена в эксплуатацию Группой ЕRG в …
В преддверии Нового года индустрия красоты снова подняла це…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]