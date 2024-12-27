Казахстан – лидер по привлеченным инвестициям в новые проекты в регионе Северной и Центральной Азии

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) при ООН опубликовала доклад об инвестициях в регионе за 2024 год, сообщили в Kazakh Invest

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно докладу, Казахстан привлек $15,7 млрд в новые проекты и вышел в лидеры по привлеченным инвестициям регионе Северной и Центральной Азии.

По результатам 2024 года прирост инвестиций в Казахстан составил 88% по сравнению с 2023 годом. На нашу страну приходится 63% всех привлеченных инвестиций в регионе.

Далее по списку расположились:

Узбекистан – $4 млрд (-49%)

Кыргызстан – $2,1 млрд (+310%)

Азербайджан – $1,2 млрд (+1%)

Туркменистан – $339 млн

Грузия – $126 млн

Армения – $67 млн

В докладе отмечено, что инвестиционный климат региона демонстрирует устойчивое стремление международных компаний диверсифицировать свои стратегии и поддерживать проекты в таких ключевых направлениях, как зеленая энергия, цифровизация и технологические инновации.

"В этом контексте особенно важна проактивная работа инвестиционных агентств и профильных министерств. Успех новых направлений зависит не только от создания благоприятной политики, но и от поддержки инвесторов на всех этапах, включая постинвестиционное сопровождение", - отмечается в докладе.

Несмотря на глобальные вызовы, Казахстан продолжает привлекать внимание крупных иностранных инвесторов, становясь платформой для устойчивого роста и новых возможностей. В текущем году в стране прошли крупные инвестиционные мероприятия - Совет иностранных инвесторов и Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям - 2024, укрепившие позиции Казахстана как ключевого инвестиционного хаба региона.