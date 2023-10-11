Казахстан намерен и далее поддерживать инициативы по продвижению межрелигиозного диалога – президент

Президент
134
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства направил обращение к участникам XXI заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников XXI заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«В этом году Съезду лидеров мировых и традиционных религий исполняется 20 лет. За это время форум доказал свою актуальность и востребованность. Сегодня он является важной платформой для продвижения межцивилизационного диалога. Съезд вносит весомый вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия, продвижение идей толерантности и взаимоподдержки, способствует решению значимых глобальных проблем. В рамках форума духовные лидеры планеты регулярно встречаются и обсуждают актуальные вопросы, волнующие людей во всем мире. На этой площадке звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества. В условиях обострения геополитической обстановки и усиления фундаментальных вызовов возрастает значение таких ценностей, как нравственность, доброта, гуманизм. Наряду с этим важно сформировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо сплочение глобальных сил, выступающих за мир и стабильность. Большую роль в этом деле могут сыграть духовные лидеры», – подчеркнул лидер Казахстана.

Президент выразил уверенность в том, что заседание секретариата пройдет содержательно и плодотворно.

По его словам, Казахстан намерен и далее поддерживать инициативы по продвижению межрелигиозного и межцивилизационного диалога в качестве одного из ключевых приоритетов своей внешней политики.

Глава государства поблагодарил участников мероприятия и пожелал дальнейших успехов в их благородной деятельности.

 

 

#Токаев #президент #Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Популярное

Все
Приказ выше кодекса?
Пусть лучше украдут?
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Дружат театры меж собой
Водопровод, да не тот…
Никогда не опускать руки
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
Горизонты для дронов
Найти мир в себе
Вектор на демократизацию остается неизменным
Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии
Духовные ориентиры
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Казахстан направляет более 1600 тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Стимулировать бизнес, развивать производство
Дань уважения истории
Удары грома и могущество ветра
Сердечных дел доктор
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Ни дня без камеры
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

"Могли лучше" – Токаев высказался о выступлении казахстанск…
Касым-Жомарт Токаев принял призеров Азиатских игр
Улан Раисов назначен первым зампредседателя АФМ
Президент посетил центр "Анаға тағзым" в Кызылорде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]