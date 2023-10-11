Казахстан намерен и далее поддерживать инициативы по продвижению межрелигиозного диалога – президент

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Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников XXI заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«В этом году Съезду лидеров мировых и традиционных религий исполняется 20 лет. За это время форум доказал свою актуальность и востребованность. Сегодня он является важной платформой для продвижения межцивилизационного диалога. Съезд вносит весомый вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия, продвижение идей толерантности и взаимоподдержки, способствует решению значимых глобальных проблем. В рамках форума духовные лидеры планеты регулярно встречаются и обсуждают актуальные вопросы, волнующие людей во всем мире. На этой площадке звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества. В условиях обострения геополитической обстановки и усиления фундаментальных вызовов возрастает значение таких ценностей, как нравственность, доброта, гуманизм. Наряду с этим важно сформировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо сплочение глобальных сил, выступающих за мир и стабильность. Большую роль в этом деле могут сыграть духовные лидеры», – подчеркнул лидер Казахстана.

Президент выразил уверенность в том, что заседание секретариата пройдет содержательно и плодотворно.

По его словам, Казахстан намерен и далее поддерживать инициативы по продвижению межрелигиозного и межцивилизационного диалога в качестве одного из ключевых приоритетов своей внешней политики.

Глава государства поблагодарил участников мероприятия и пожелал дальнейших успехов в их благородной деятельности.