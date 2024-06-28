Казахстан получил дополнительные квоты на участие в Паралимпиаде по легкой атлетике

Всего международный Паралимпийский комитет выделил для паралегкоатлетов Казахстана три квоты на участие в этих играх, учитывая успешные выступления на международной арене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
Одну из квот получил бронзовый призер чемпионата мира по пара легкой атлетике Дастан Мукашбеков. Кроме него, квоты были предоставлены одной женщине и одному мужчине сборной страны.
«Кто именно из наших спортсменов будет претендовать на эти квоты, решит наш тренерский штаб совместно с сотрудниками Центра спортивной подготовки. При выборе будут учитываться мировые рейтинги спортсменов, их последние достижения и текущая спортивная форма», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Маулен Насипкали.
На данный момент у Казахстана имеется 16 лицензий на участие в 8 видах спорта на Паралимпийских играх. Среди них: пара пауэрлифтинг (1), пара легкая атлетика (3), пара плавание (4), волейбол сидя (1), пара настольный теннис (1), пара таеквондо (3), пара каноэ (2) и пара пулевая стрельба (1).
Напомним, Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже, где будут разыграны 549 комплектов медалей по 23 видам спорта.