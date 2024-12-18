Казахстан сократил импорт на 3,3%

По предварительной оценке, рост ВВП по итогам 11 месяцев составил 4,4%, который преимущественно обеспечен развитием ненефтяного сектора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 70% роста экономики сложилось за счет обрабатывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства и строительства. В разрезе отраслей наблюдается следующая динамика: в сельском хозяйстве отмечен рост валового выпуска продукции на 13,4%, что является наивысшим показателем с 2011 года; в строительстве – 10,3%; в торговле – 8,2%; услугах транспорта – 8,1%; связи – 5,3%; обрабатывающей промышленности – 5,3%. В целом, за указанный период производство отечественных товаров выросло на 5%, оказанные услуги – на 4,5%.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1% и достиг 15,8 трлн тенге. Внешнеторговый товарооборот за 10 месяцев составил $116,9 млрд. На 5,1% вырос экспорт казахстанских товаров, в денежном эквиваленте показатель составил $68,5 млрд. При этом экспорт обработанных товаров увеличился на 10,2% и достиг $23,3 млрд. Устойчивый рост несырьевого экспорта во многом связан с увеличением объемов поставок казахстанских товаров в Китай и Турцию, а также с расширением присутствия на рынках Европы. Экспорт услуг также увеличился на 10,5% и зафиксировался на уровне $8,4 млрд.

Драйверами в данном секторе выступают сферы перевозок, IT, финансовые и другие деловые услуги.

«В то же время импорт за отчетный период сократился на 3,3%. Результатом увеличения объемов экспорта, сопровождаемого снижением импорта, стал рост положительного торгового баланса экономики на 33,4%. Данный показатель сложился на уровне $20,1 млрд», - говорится в сообщении.

В результате принятых мер инфляция снизилась, составив в ноябре 8,4% в годовом выражении. В соответствующем периоде 2023 года инфляция была на уровне 10,3%.

Кроме того, в текущем году на уровне инвестиционной надежности сохранен суверенный кредитный рейтинг Казахстана. 9 сентября 2024 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг РК с «Bаа2» до «Bаа1», с прогнозом «Стабильный». 15 ноября 2024 года агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне «BBB», также сохранив прогноз на уровне «Стабильный». 1 марта 2024 года S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB-/А-3», сохранив прогноз на уровне «Стабильный».

Повышение кредитного рейтинга способствует укреплению экономической и финансовой стабильности, улучшению репутации страны на международной арене, положительно влияет на привлечение инвестиций с рынков капитала и увеличение объемов прямых иностранных инвестиций в экономику. Важно отметить, что чем выше рейтинг государства, тем лучше условия заимствования на внешнем рынке.