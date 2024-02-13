Казахстан стал победителем премии GovTech Prize 2024

- GovTech Prize — инициатива Программы совершенствования государственной службы ОАЭ (EGSEP), учрежденная в 2014 году. Инициатива направлена на признание государственных учреждений стран мира за их инновационные и творческие решения и достижения, которые разрешают актуальные проблемы и расширяют правительственный опыт в части повышения качества жизни населения. Рады сообщить, что проект "Цифровая карта семьи” был признан лучшим в категории Инклюзивная цифровая трансформация на мировой арене Всемирного правительственного саммита в Дубае! Это признание инновационных решений по улучшению качества государственных услуг, - написал министр в Telegram.

Он отметил, что цифровая карта семьи - это уникальная скоринговая модель, которая учитывает информацию о гражданах из более 40 государственных баз данных. На основании более 100 критериев модель помогает определить категорию благополучия семей, что позволяет предоставлять помощь тем, кто нуждается в ней.

- Это проактивный подход к предоставлению государственных услуг. Наша инновационная работа признана на мировом уровне, и мы готовы продолжать совершенствовать наши технологии для блага нашего общества, - заключил Мусин.