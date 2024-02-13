Казахстан впервые в истории вошел в список средних держав

В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Это страны, играющие важную роль на мировой политической и экономической аренах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан впервые в истории попал в список средних держав мира, сообщает Kazpravda.kz со сылкой на «24KZ».

Исследование опубликовал авторитетный научно-аналитический центр Германии «Фонд науки и политики». Согласно его выводам, государства такого уровня могут брать на себя роль дипломатов во время урегулирования региональных конфликтов.

Также на мнение экспертов повлияла внешняя политика Казахстана. Отмечается, что республика активно развивает экономические отношения между странами Запада и Китаем. А выгодное геополитическое расположение помогает нарастить максимально широкий спектр важных внешних связей.

 

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