Казахстан впервые вошёл в ТОП-10 мировых экспортёров подсолнечного масла

Экономика
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Казахстан активно расширяет экспорт подсолнечного масла — сейчас поставки осуществляются в страны Центральной Азии и Китай. В планах — выход на рынки Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оценкам экспертов, глобальный рынок масел и кормов составляет 43 млн тонн — это в 42 раза больше текущего казахстанского экспорта. Чтобы занять прочную нишу, необходима координация усилий государства и бизнеса.

«Наша цель — устойчивое партнёрство власти и отрасли, чтобы системно развивать экспорт и переработку масличных культур», — отметили участники круглого стола, прошедшего в Астане.

В рамках встречи стартовала разработка дорожной карты экспорта на 2025–2027 гг., направленная на усиление позиций Казахстана на мировом рынке.

Мероприятие организовано МТЦ, QazTrade и отраслевой ассоциацией при поддержке Министерства торговли и интеграции РК в рамках проекта Ready4Trade – Центральная Азия, финансируемого ЕС.

#Казахстан #подсолнечное масло #экспорт

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