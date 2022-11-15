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Энергетика

Казахстан встречает зиму с дефицитом электроэнергии

С мая текущего года в Казахстане потребление электроэнергии превышает ее производство. Тревожную тенденцию отмечает портал Energyprom.kz.

Так, в сентябре, по данным АО «KEGOC», электростанции РК произвели 8,52 млрд кВт·ч электроэнергии (минус 3% за год). В то же время потребление составило 8,54 млрд кВт·ч, то есть объёмы генерируемой электроэнергии не дотянули до объёмов потребления на 0,2%. Такая ситуация с дефицитом электроэнергии в стране наблюдается ежемесячно с мая текущего года, а в 2021 году дефицит фиксировался в ноябре, августе, июле и июне.

«В целом за девять месяцев текущего года производство электроэнергии составило 82,2 млрд кВт·ч, на 2% меньше, чем годом ранее, потребление — практически столько же, на 1,1% меньше, чем год назад. Потребление в этом периоде превысило генерацию, пока лишь на 0,03%. Однако это может быть лишь началом негативного тренда.

Среди всех регионов Казахстана энергопрофицитными по итогам трёх кварталов текущего года стали всего два – Павлодарская и Атырауская области. Все остальные регионы страны – энергодефицитные. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года профицит электроэнергии демонстрировали три региона. Непосредственно в сентябре профицитными оказались три региона, а годом ранее – пять регионов», – пишет издание.

Также отмечается, что об ухудшении ситуации говорят давно, как и о грозящем энергодефиците.

Ранее в Правительстве рассказали, как планируют реформировать рынок электроэнергии.

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