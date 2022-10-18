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Энергетика

Как планируют реформировать рынок электроэнергии в Казахстане

Диасов Ораз
корреспондент

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал на заседании Правительства о планах по улучшению рынка электроэнергии в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, Минэнерго подготовило видение развития электроэнергетической отрасли до 2035 года, для реализации которого требуется принятие ряда системных мер.

Так, требует реформирования рынок электрической энергии с переходом к новой модели функционирования на базе централизованной купли-продажи электрической энергии.

«В рамках внедрения программы «Тариф в обмен на инвестиции», в секторе генерации подготовлен пакет мер, направленных на развитие энергоисточников, обеспечение прозрачности расходования инвестиций и усиление контроля со стороны государства. В рамках предстоящего энергетического перехода подготовлены меры по развитию на базе принципов ESG с применением технологий «чистого угля», возобновляемой энергетики, современной газовой и атомной генерации, интеллектуальной системы Smart Grid», - сказал министр.

Для снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году требуется, по его словам, трансформация подходов в тарифообразовании в рамках перехода к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», что потребует увеличения объема ежегодных инвестиций в 3 раза.

«В рамках реализации данной программы министерство считает целесообразным обеспечить усиление роли собственников энергопроизводящих организаций. Так, будут установлены меры по вложению собственных средств при реализации инвестиционных проектов. Кроме того, при отборе проектов планируется установление целевых показателей и мероприятий, в том числе по снижению износа основного оборудования, удельного расхода топлива, улучшению экологических показателей. Также будет обеспечена прозрачность использования средств энергопроизводящих организаций путем проведения субъектами публичных слушаний и открытых закупок. При этом будет установлен контроль со стороны уполномоченного органа за качеством в период проведения ремонтных работ. Для возможности реализации данных мер будут предусмотрены встречные меры поддержки со стороны государства», -  сообщил глава Минэнерго.

Указал он и на важность обеспечения прогнозируемой тарифной политики для стабильности работы энергопредприятий.

«На сегодня в рамках рынка электрической мощности установлен лимит на объем средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций. В настоящее время лимит равен 32 млрд тенге и требует увеличения на 100 млрд тенге. Также, в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за 1 МВт в месяц до 885 тысяч тенге», - продолжил Болат Акчулаков.

Для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии прорабатывается, по его словам, ряд проектов в секторе генерации. Так, в рамках работ по восстановлению и расширению действующих энергопроизводящих организаций, дополнительно будет обеспечен ввод порядка 2,3 ГВт.

Кроме того, на различных стадиях реализации находятся проекты по строительству новых электростанций суммарной мощностью свыше 2 ГВт. Большая часть из вышеуказанных проектов – порядка 2,3 ГВт – предусматривает ввод угольной генерации.

При реализации данных проектов будут применяться современные технологии, в том числе технологии «чистого угля», заверил министр.

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