Казахстан за год привлек рекордный объем инвестиций из Германии

Экономика, Инвестиции
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел заседание Совета по привлечению инвестиций, на котором рассмотрены вопросы реализации важных проектов в различных секторах экономики, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В рамках обсуждения развития железнодорожной отрасли рассмотрен проект «Бахты-Аягоз». Он имеет стратегическое значение для улучшения логистики и инвестиционного климата в регионе. Обозначив необходимость форсированной реализации проекта, Совет принял решение отнести его к объектам особого регулирования для параллельного проведения проектирования и строительных работ. 

В ходе заседания также обсуждены пути решения проблемных вопросов, возникших у инвесторов. Так, в области Ұлытау строится обогатительная фабрика по производству железного концентрата. На ней планируется использовать оборудование из Германии и КНР с инновационной технологией сенсорного обогащения. Вместе с тем из-за высокого содержания барита в добываемой железной руде получение необходимого железного концентрата для дальнейшего производства чугуна невозможно. В этой связи принято решение о замене инвестиционных обязательств. 

Совет также ознакомился с докладом АО «НК «Kazakh Invest» о статусе реализации проектов казахстанско-германской рабочей группы.

«В двустороннем товарообороте между Казахстаном и Германией отмечается положительная динамика: на 24,7% за 2022 год, на 41,3% – за 2023 год. Казахстан входит в топ-50 торговых партнеров ФРГ и является ключевым партнером в Центральной Азии. В прошлом году также был привлечен рекордный объем инвестиций из Германии в Казахстан в размере $770 млн», - говорится в сообщении. 

На сегодняшний день общий пул германских проектов в Казахстане насчитывает 63 проекта общей стоимостью порядка $54,4 млрд с созданием 14,7 тыс. рабочих мест. При этом 32 проекта уже введены в эксплуатацию, что позволило обеспечить порядка 6 тыс. постоянных рабочих мест.

#Правительство #инвестиции

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