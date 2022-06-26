Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (15-0) выступил на турнире UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов встретился в октагоне с американским файтером Нилом Мэгни (26-8). Бой в полусреднем весе был запланирован на три раунда и завершился победой Рахмонова удушающим приемом во втором раунде.

Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал 16-ую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным. Нил Мэгни потерпел девятое поражение. Добавим, что для Рахмонова это был четвертый бой в UFC: он провел в крупнейшем промоушне четыре поединка и во всех одержал победу.