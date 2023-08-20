Казахстанская легкоатлетка дисквалифицирована на чемпионате мира

Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи осталась без медали на своей коронной дистанции — 10 000 метров — на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

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Кипкируи была дисквалифицирована, а весь пьедестал в итоге заняли спортсменки из Эфиопии: «золото» выиграла Гудаф Цегай, серебряной призеркой мирового первенства стала Летесенбет Гидей, а бронзовую медаль завоевала Эджгайеху Тайе.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште продлится до 27 августа. Что касается достижений Каролин Чепкоеч Кипкируи в этом году, то представительница Казахстана в феврале стала чемпионкой Азии в закрытых помещениях.