"Казахстанская правда" с завтрашнего дня будет выходить в новом виде

В СЦК состоялась презентация редизайна общенациональной республиканской газеты "Казахстанская правда", передает Kazpravda.kz.
Председатель правления АО "РГ "Казахстанская правда" Александр Тараков отметил, что издание, которое 1 января прошлого года справило свой 95-летний юбилей, за годы своего существования несколько раз меняло название. Его прародительницей стали "Известия Киргизского края", первый номер которых увидел свет 1 января 1920 года. Затем газета выходила под названиями "Степная правда" и "Советская степь". Первый выход газеты под названием "Казахстанская правда" датируется 21 января 1932 года. На протяжении всех этих лет дизайн издания менялся неоднократно.
Новые возможности для улучшения дизайна и, соответственно, повышения удобочитаемости появились в 1999 году, после переезда редакции в Астану и создания здесь собственного подразделения по верстке.
Тот вариант дизайна, который использовался до сегодняшнего дня, был осуществлен 4 года назад. Помимо современных элементов верстки, тогда появилось и другое новшество: первая и крайняя полосы в Астане и Алматы начали выходить в цветном исполнении.
Что касается нового формата оформления газеты, то он отражает лучшие практики таких известных изданий, как "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон пост", "Дэйли ньюс" и других.
"Обобщив имеющийся опыт, изучив целый ряд изданий, группа под руководством заместителя главного редактора газеты Сергея Нестеренко детально проработала и подготовила те изменения, которые будут видны в номере "Казахстанской правды" уже завтра", – сказал Александр Тараков.
Основные изменения связаны с размещением колонтитула и выносок, переходом на использование более современных и удобочитаемых шрифтов, сменой подходов к написанию врезок, широким применением инфографики, рисунков, оригинальной подачей статистических данных и цифр, содержащихся в публикациях.
В частности, если в предыдущей версии верстки выноски (ссылки на основные материалы номера) располагались в нижней части первой полосы, то теперь они размещаются вверху.
"Логотип будет писаться в одну строчку, благодаря чему на первой полосе появляется дополнительная площадь. На внутренних страницах будут размещены интересные цифры и факты. Кроме этого, внедряется новый шрифт, который более легок для читательского восприятия", – заявил председатель правления АО "РГ "Казахстанская правда".
Как подчеркнул Александр Тараков, изменения коснулись не только дизайна, но и контента.
"Тексты будут более аналитичными, станет больше авторских колонок. Вести авторские колонки очень полезно для самих же журналистов. Это постоянная работа ума и сказывается на улучшении мастерства", – отметил Александр Тараков.
Он не оставил без внимания и спецпроекты "Казахстанской правды", посвященные 25-летию Независимости РК – масштабную "Летопись Независимости" и фотоконкурс, лучшие работы которого представят на выставке в Национальном музее.
Помимо этого, с завтрашнего дня газета "Казахстанская правда" и интернет-редакция Kazpravda.kz станут еще теснее взаимодействовать. На первой полосе бумажного издания отныне будет располагаться QR-код, который позволит пользователю за счет соответствующего приложения гаджета сразу перейти на сайт.
Главный редактор интернет-редакции Дамир Айдаров подчеркнул, что портал издания с июня 2014 года работает в отдельном формате (электронная версия газеты существует еще с 1999 года).
"Мы также планируем изменить логотип и представить новые проекты, которые, надеюсь, оценят наши читатели и зрители. Мы уже активно осваиваем новое направление – видеоматериалы, видеоновости", – сказал Дамир Айдаров.
Отметим, что с завтрашнего дня в новом формате будет выпускаться и выходящая на государственном языке республиканская газета "Егемен Қазақстан".