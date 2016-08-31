"Казахстанская правда" с завтрашнего дня будет выходить в новом виде

Общество
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Талгат Исенов
В СЦК состоялась презентация редизайна общенациональной республиканской газеты "Казахстанская правда", передает Kazpravda.kz.

Председатель правления АО "РГ "Казахстанская правда" Александр Тараков отметил, что издание, которое 1 января прошлого года справило свой 95-летний юбилей, за годы своего существования несколько раз меняло название. Его прародительницей стали "Известия Киргизского края", первый номер которых увидел свет 1 января 1920 года. Затем газета выходила под названиями "Степная правда" и "Советская степь". Первый выход газеты под названием "Казахстанская правда" датируется 21 января 1932 года. На протяжении всех этих лет дизайн издания менялся неоднократно.



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Новые возможности для улучшения дизайна и, соответственно, повышения удобочитаемости появились в 1999 году, после переезда редакции в Астану и создания здесь собственного подразделения по верстке.

Тот вариант дизайна, который использовался до сегодняшнего дня, был осуществлен 4 года назад. Помимо современных элементов верстки, тогда появилось и другое новшество: первая и крайняя полосы в Астане и Алматы начали выходить в цветном исполнении.

Что касается нового формата оформления газеты, то он отражает лучшие практики таких известных изданий, как "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон пост", "Дэйли ньюс" и других.

"Обобщив имеющийся опыт, изучив целый ряд изданий, группа под руководством заместителя главного редактора газеты Сергея Нестеренко детально проработала и подготовила те изменения, которые будут видны в номере "Казахстанской правды" уже завтра", – сказал Александр Тараков.

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Основные изменения связаны с размещением колонтитула и выносок, переходом на использование более современных и удобочитаемых шрифтов, сменой подходов к написанию врезок, широким применением инфографики, рисунков, оригинальной подачей статистических данных и цифр, содержащихся в публикациях.

В частности, если в предыдущей версии верстки выноски (ссылки на основные материалы номера) располагались в нижней части первой полосы, то теперь они размещаются вверху.

"Логотип будет писаться в одну строчку, благодаря чему на первой полосе появляется дополнительная площадь. На внутренних страницах будут размещены интересные цифры и факты. Кроме этого, внедряется новый шрифт, который более легок для читательского восприятия", – заявил председатель правления АО "РГ "Казахстанская правда".

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Как подчеркнул Александр Тараков, изменения коснулись не только дизайна, но и контента.

"Тексты будут более аналитичными, станет больше авторских колонок. Вести авторские колонки очень полезно для самих же журналистов. Это постоянная работа ума и сказывается на улучшении мастерства", – отметил Александр Тараков.
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Он не оставил без внимания и спецпроекты "Казахстанской правды", посвященные 25-летию Независимости РК – масштабную "Летопись Независимости" и фотоконкурс, лучшие работы которого представят на выставке в Национальном музее.

Помимо этого, с завтрашнего дня газета "Казахстанская правда" и интернет-редакция Kazpravda.kz 
станут еще теснее взаимодействовать. На первой полосе бумажного издания отныне будет располагаться QR-код, который позволит пользователю за счет соответствующего приложения гаджета сразу перейти на сайт.

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Главный редактор интернет-редакции Дамир Айдаров подчеркнул, что портал издания с июня 2014 года работает в отдельном формате (электронная версия газеты существует еще с 1999 года).

"Мы также планируем изменить логотип и представить новые проекты, которые, надеюсь, оценят наши читатели и зрители. Мы уже активно осваиваем новое направление – видеоматериалы, видеоновости", – сказал Дамир Айдаров.

Отметим, что с завтрашнего дня в новом формате будет выпускаться и выходящая на государственном языке республиканская газета "Егемен Қазақстан".

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