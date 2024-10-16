Казахстанская пшеница пойдет на экспорт в Кыргызстан

В последние годы наши соседи закупали зерно в других странах

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Такая договоренность была достигнута во время встречи министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с зампредседателя кабинета министров - министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакытом Торобаевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ

«Было отмечено, что последние несколько лет Кыргызстан закупал зерновые культуры у соседних стран. На встрече была достигнута договоренность о поставках казахстанской пшеницы в КР. Бакыт Торобаев поручил мукомолам отработать данный вопрос с представителями Продкорпорации. Первую пробную партию ПКК отгрузит в ближайшее время», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Кыргызстан выразил заинтересованность в импорте минеральных удобрений, увеличении экспортных квот на КРС и МРС, Казахстан - в импорте ранних овощей. Будет активизировано взаимодействие и между научно-исследовательскими институтами, аграрными вузами обеих стран, в сфере обмена новыми сортами и гибридами растений.

Согласно данным за 2023 год, товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Кыргызстаном составил 299,4 млн долларов, которых 220,1 млн - экспорт, а 79,3 млн - импорт.

За первые семь месяцев 2024 года наблюдается рост экспорта макаронных изделий, пшеничной муки, подсолнечного масла и других товаров из Казахстана, Кыргызстан увеличил импорт минеральной и газированной воды, молока и хлебобулочных изделий.

В завершение встречи министры договорились создать рабочую группу для оперативного решения возникающих вопросов.