Казахстанские армейцы завоевали три «золота» на чемпионате мира CISM по борьбе

С семью медалями золотого и бронзового достоинства возвращаются казахстанцы с 37-го чемпионата мира по греко-римской и вольной борьбе среди военнослужащих, состоявшегося в Армении, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Первенство, организованное Международным советом военного спорта (CISM), проходило в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. В нем участвовали 400 спортсменов из 24 стран мира. Казахстанская сборная была представлена 17 борцами по вольной и греко-римской борьбе.

Высшую награду по вольной борьбе завоевал ефрейтор Мейржан Аширов (70 кг). Медали бронзового достоинства получили младший сержант Айдос Султангали – греко-римская борьба в весовой категории 60 кг и служащая Вооруженных сил РК Светлана Анкичева – женская борьба (50 кг).

В последующие дни эти достижения были дополнены еще двумя золотыми и таким же количеством бронзовых медалей.

Борец вольного стиля служащий Вооруженных сил РК Камиль Куруглиев в весовой категории 97 килограммов одержал победу над спортсменами из Индии и Монголии. В решающем поединке, одолев сопреника из Ирана, он завоевал золотую медаль.

Стал чемпионом мира по греко-римской борьбе и ефрейтор Алимхан Сыздыков, доказавший свое превосходство в финальной схватке с иранским борцом.

Бронзовыми медалями дополнили копилку наград сбороной ЦСКА Минобороны Казахстана служащие Вооруженных сил Рустем Мирзагалиев по вольной борьбе в весовой категории 86 кг и Марина Седнева – женская борьба (55 кг).