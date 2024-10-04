Казахстанские артиллеристы отмечают профессиональный праздник

4 октября – День ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в РК специалисты ракетных войск и артиллерии отмечают профессиональный праздник, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минобороны, подготовку кадров для этого рода войск осуществляет Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. Ежегодно кафедра выпускает до 60 офицеров-артиллеристов, подготовленных офицеров.

«Выпускники кафедры артиллерии проходят военную службу на разных должностях от командиров взводов до командиров артиллерийских и десантно-штурмовых бригад, продолжая славные традиции артиллерии. В настоящее время кафедра артиллерии укомплектована высококвалифицированными специалистами, которые передают свой опыт и знания будущим офицерам», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Там же добавили, что на кафедре артиллерии служат настоящие профессионалы своего дела, каждый преподаватель вносит большой вклад в подготовку будущих офицеров-артиллеристов.