Казахстанские боксерши завоевали медали на ЧА-2023

На ринге Астаны подходит к завершению азиатское молодежное первенство по боксу, на котором казахстанки заработали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Юниорская сборная Казахстана выставила на финальные поединки Чемпионата Азии семь участниц, из которых три выиграли бои. Остальные довольствовались серебряными медалями.

Результаты финальных встреч:

46 кг: Мафтуна Мусурмонова (Узбекистан) – Айым Танкибаева (Казахстан): 3:2.

48 кг: Шен Си-Ай (Тайпей) – Сила Биболсынкызы (Казахстан): 3:2.

54 кг: Аяжан Сыдык (Казахстан) – Зухро Рустамова (Узбекистан): 5:0.

60 кг: Толганай Касымхан (Казахстан) – Чиром Жойшери (Индия): 4:0.

63 кг: Алина Кудайгенова (Казахстан) – Аселия Толегенова (Узбекистан): 5:0.

70 кг: Аканша Фаласвал (Индия) – Акбота Есымбекова (Казахстан): 3:2.

75 кг: Мафтуна Янгиева (Узбекистан) – Аружан Зейноллаева (Казахстан): 5:0.

Всего наши молодые боксерши накопили на этом турнире 11 медалей, ранее они добыли четыре награды бронзового качества. Третьи места заняли Айша Сариева (52 кг), Айсулу Мухит (66 кг), Куралай Егынбайкызы (80 кг) и Панар Сейтканкызы (+80 кг).

Вслед за девушками на ринг Астаны поднимутся казахстанские парни, у которых тоже есть хорошие шансы стать чемпионами Азии.

Международная ассоциация бокса (IBA) учредила денежные призы для лучших боксеров этого турнира. Победителям вручат по 1000 долларов, по 500 долларов получат серебряные призеры, а за "бронзу" выделят по 250 долларов.