Казахстанские боксерши завоевали медали на ЧА-2023

Спорт, Бокс
71

На ринге Астаны подходит к завершению азиатское молодежное первенство по боксу, на котором казахстанки заработали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Юниорская сборная Казахстана выставила на финальные поединки Чемпионата Азии семь участниц, из которых три выиграли бои. Остальные довольствовались серебряными медалями.

Результаты финальных встреч:

46 кг: Мафтуна Мусурмонова (Узбекистан) – Айым Танкибаева (Казахстан): 3:2.

48 кг: Шен Си-Ай (Тайпей) – Сила Биболсынкызы (Казахстан): 3:2.

54 кг: Аяжан Сыдык (Казахстан) – Зухро Рустамова (Узбекистан): 5:0.

60 кг: Толганай Касымхан (Казахстан) – Чиром Жойшери (Индия): 4:0.

63 кг: Алина Кудайгенова (Казахстан) – Аселия Толегенова (Узбекистан): 5:0.

70 кг: Аканша Фаласвал (Индия) – Акбота Есымбекова (Казахстан): 3:2.

75 кг: Мафтуна Янгиева (Узбекистан) – Аружан Зейноллаева (Казахстан): 5:0.

Всего наши молодые боксерши накопили на этом турнире 11 медалей, ранее они добыли четыре награды бронзового качества. Третьи места заняли Айша Сариева (52 кг), Айсулу Мухит (66 кг), Куралай Егынбайкызы (80 кг) и Панар Сейтканкызы (+80 кг).  

Вслед за девушками на ринг Астаны поднимутся казахстанские парни, у которых тоже есть хорошие шансы стать чемпионами Азии. 

Международная ассоциация бокса (IBA) учредила денежные призы для лучших боксеров этого турнира. Победителям вручат по 1000 долларов, по 500 долларов получат серебряные призеры, а за "бронзу" выделят по 250 долларов.

#Спорт #чемпионат #бокс #девушки #ЧА2023

Популярное

Все
Село, мы ищем таланты!
Сколько этносов проживает в Казахстане
Люди хотят знать правила игры
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
«Клондайк» на госзакупках
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
Будет чемпионская дуэль
Медики уволены за антисанитарию
Экономическая дипломатия: на французском направлении
Путепровод на большую землю
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Посчитали, поругали, проголосовали
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
Быть достойным примером
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Учитель и «мама» в одном лице
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Игры номадов многогранны
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Допинг скандал: 19 казахстанских спортсменов получили длите…
Ризабек Айтмухан возглавил мировой рейтинг борцов
Казахстанец возглавил рейтинг бойцов UFC
Будет чемпионская дуэль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]